نواف المقيرن: سأعيد اتحاد جدة إلى وضعه الطبيعي

أكد نواف المقيرن الرئيس القادم لاتحاد جدة أن إدارته ستعيد النادي العريق إلى سابق وضعه، مشيراً إلى أنه سيلتقي بأعضاء الشرف لإعادتهم إلى الدعم من جديد.

وقال المقيرن في ظهوره الإعلامي الأول لبرنامج "في المرمى": نحن قادرون على حل القضايا وإعادة الاتحاد إلى وضعه الطبيعي، وبدأنا العمل منذ الآن، وسيكون هناك اجتماعات قادمة مع الهيئة العامة للرياضة والإدارة الحالية وأعضاء الشرف الذين سنعيدهم إلى ناديهم

وعن ترحاله المتكرر بسبب ارتباطاته العملية، أجاب: عمل الرئيس يجب أي يكون للإشراف وتنظيم المهام بالإضافة إلى الصفقات وتوقيع العقود، والمتبقي يقع على عاتق الجهازين الفني والإداري داخل الملعب.

وزاد: الاتحاد سيعود إلى مكانه الحقيقي كمنافس على جميع البطولات، وأطلب من الجمهور دعم الفريق في الموسم الحالي ومن ضمنها الاشتراك في حملة ادعم ناديك.

وختم: سيكون هناك اجتماع قادم مع الهيئة العامة للرياضة وكذلك أعضاء الشرف، وسنعمل على توفير عقود رعاية سنتمكن من ترتيب أوضاع الاتحاد المالية.