التعاون يفرض التعادل على القادسية في الدقائق الأخيرة

أهدر القادسية نقطتين ثمينتين في صراعه للهروب من شبح الهبوط، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1 - 1 مع مضيفه التعاون يوم الخميس في المرحلة الثانية والعشرين لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وظل القادسية في المركز الثاني عشر، الثالث من القاع، برصيد 19 نقطة، في حين ارتفع رصيد التعاون إلى 28 نقطة في المركز السادس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وبادر هارون كامارا بالتسجيل لمصلحة القادسية في الدقيقة 20، قبل أن يحرز جفين البيشي هدف التعادل القاتل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.