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الكويكبي: أحلم بالمشاركة مع الأخضر في كأس العالم

المصدر: دبي - قناة العربية
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كشف محمد الكويكبي لاعب الاتفاق أنه يحلم بتمثيل المنتخب السعودي في مونديال روسيا، مشيرا على أن الاتفاق دائما يطمح للمراكز الأولى وليس البقاء في دوري المحترفين.

وقال الكويكبي لبرنامج "في المرمى" حول مستواه المميز: المدربين اهتموا بي وتحديدا سعد الشهري المدرب الحالي للاتفاق، عرف كيف يوظفني في الملعب جيدا واستغل مهارتي في الأمام ولا يلزمني بأدوار دفاعية.

وأكد الكويكبي أن الفريق لا يرى البقاء في دوري المحترفين طموحا: نخطط لتحقيق مراكز متقدمة، والدوري بات أصعب في الموسم الحالي، طموحنا ليس البقاء في الممتاز بل المراكز الأولى.

وأبدى الكويكبي ارتياحه في الاتفاق، وإعجابه بالمحترف التونسي فخر الدين بن يوسف وقال: بن يوسف إضافة قوية لأننا كنا نفتقد اللمسة الأخيرة، ولم يأتني أي طلب انتقال من الأندية الأخرى أشعر بالراحة في الاتفاق. وختم: لا زلت أتابع العروبة وهو عشقي الأول.

كلمات دالّة

#محمد الكويكبي, #الاتفاق, #سعد الشهري

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