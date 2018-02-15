الهلال وأهلي جدة في مهمتين صعبتين أمام الشباب والفيحاء

يخوض الهلال المتصدر اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على جاره الشباب في المواجهة التي سيحتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، ولن تكون مهمة وصيفه أهلي جدة أسهل حينما يواجه مضيفه الفيحاء، ويلتقي الرائد أمام ضيفه الاتفاق في المرحلة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد يسعى الهلال الى استعادة نغمة الانتصارات حينما يواجه جاره الشباب المتعثر.

ويعيش الهلال أوضاعاً فنية متأرجحة بسبب تذبذب المستويات حيث إن الفريق ابتعد عن مسلسل الانتصارات المتتالية وأصبح يتعثر كثيراً.

ولم يحقق الهلال الفوز في آخر لقاءين خاضهما حيث تعادل أمام غريمه التقليدي النصر 2-2 في المرحلة السابقة، ليعود فارق النقطتين بينه وبين وصيفه الأهلي، وتعادل سلبياً أمام العين الإماراتي يوم الثلاثاء الماضي في افتتاح مشواره بدوري أبطال آسيا.

ويعلم الأرجنتيني رامون دياز أن أي تعثر جديد قد يزيد الفجوة بينه وبين جماهير ناديه الغاضبة من تذبذب مستوى الفريق في حين أن الفوز سيعزز من صدارة أزرق العاصمة لاسيما وأنه يتصدر الدوري برصيد 43 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي.

ومن المتوقع أن يدفع دياز بالمدافع عبدالله الزوري ليكون بديلاً لياسر الشهراني الموقوف بسبب تراكم البطاقات.

وفي المقابل يتطلع الشباب لتضميد جراحة واستعادة توازن الفريق بعد تعثره في الثلاث مراحل الماضية والتي تلقى فيها خسارتين امام الاهلي والفتح وتعادل أمام الرائد سلبياً.

وتنفس الشبابيون الصعداء بعد عودة الاوروغوياني دانييل كارينيو مدرب الفريق لقيادة التدريبات من جديد بعد غيابه عن تدريب يوم الاثنين الماضي.

وكان كارينيو قد خرج بتصريحات غاضبة ضد ادارة ناديه عقب خسارة الفريق أمام الفتح في المرحلة الماضية حينما قال "بأنه محبط ولا يرغب بالاستمرار مع الفريق بسبب المشاكل الإدارية"، إلا أن ادارة النادي نجحت في انهاء مشكلة المدرب.

وتنفس كارينيو الصعداء بعد تأكد مشاركة الثنائي حسن معاذ والجزائري محمد بن يطو في المباراة بعد تعافيهما من الاصابة، في حين سيواصل المدافع الجزائري غيابه بسبب الاصابة.

ويدخل الشباب المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 26 نقطة وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثالث.

الفيحاء وأهلي جدة



وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يسعى أهلي جدة الى مواصلة ملاحقته للمتصدر الهلال حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء.

ويدخل الأهلي المباراة وهو منتشي بفوزه الصعب يوم الاثنين الماضي على مضيفه تراكتور سازي الايراني في باكورة مواجهاته بدوري أبطال آسيا.

ونجح الأهلي بتقليص فارق النقاط بينه وبين المتصدر الهلال الى نقطتين عقب فوزه على ضيفه الفيصلي 2-1، واستفادته من تعثر الهلال بالتعادل 2-2 أمام جاره النصر.

وفي المقابل يأمل الفيحاء في مواصلته بحصد النقاط والعودة لسكة الانتصارات عقب تعادله أمام الاتفاق في المرحلة الماضية.

وقدّم الفيحاء أداءً مميزاً منذ استلام الأرجنتيني غوستافو كوستاس زمام الامور الفنية حيث يحتل المركز السابع برصيد 27 نقطة وبفارق 4 نقاط عن النصر الثالث.

الرائد والاتفاق



وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يتطلع الرائد لمواصلة الانتصارات والابتعاد عن شبح الهبوط حينما يستضيف الاتفاق.

ونجح الرائد في تحقيق فوزه الثالث هذا الموسم على حساب الباطن 3-1 في المرحلة السابقة ليرفع رصيده الى 17 نقطة في المركز الأخير وبفارق نقطة عن أحد والقادسية صاحبي المركزين 13،12.

وفي المقابل يبحث الاتفاق عن العودة الى الانتصارات ومواصلة ابتعاده عن شبح الهبوط الذي بات يحاصره.

وفرط الإنفاق بفوز كان بمتناول يده حينما تعادل أمام الفيحاء 1-1 في الدقيقة الأخيرة، ليرفع رصيده الى 20 نقطة في المركز 11 وبفارق ثلاث نقاط عن الرائد متذيل الترتيب.