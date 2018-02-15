جورجي سيلفا يصالح جماهير الباطن بتمزيق مرمى النصر

فجّر الباطن مفاجأة من العيار الثقيل بعدما اكتسح مضيفه النصر 3-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسيلتقي الفريقان يوم الخميس المقبل على نفس الملعب في الدور ربع النهائي لكأس الملك.

وشهد الشوط الأول أفضلية للباطن الذي احتاج 9 دقائق حتى تمكن مهاجمه البرازيلي جوليهرام شتيني من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية مواطنه جورجي سيلفا برأسه في شباك الحارس وليد عبدالله.

وبعد الهدف بدقيقة كاد الباطن أن يعزز تقدمه بتسجيل الهدف الثاني بعدما سنحت فرصة خطيرة لمهاجمه البرازيلي جوناثان بينيتيز الذي تلقى تمريرة متقنة من مواطنه جوليهرام شتيني ليواجه المرمى ويراوغ الحارس وليد عبدالله ويسدد الكرة إلا أنها وجدت المدافع عمر هوساوي الذي أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وعند الدقيقة 20 اضطر الكرواتي كروسلاف يورزيتش مدرب النصر لإجراء أول تغييراته بدخول المدافع عبدالله مادو بديلاً للمدافع عمر هوساوي المصاب.

وواصل الباطن هجومه وتمكن مهاجمه البرازيلي جورجي سيلفا من تسجيل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس وليد عبدالله.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد البرازيلي ليوناردو بيريرا لاعب النصر أن يسجل هدف تقليص الفارق حينما تصدى لخطأ من خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت الشباك الجانبية.

وفي الشوط الثاني تحسن مستوى النصر الذي فرض سيطرته المطلقة وبدأ محاولاته عند الدقيقة 50 حينما سجّل لاعبه البرازيلي ليوناردو هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وواصل النصر هجومه وأهدر مهاجمه الكونغولي جونيور كابانانغا هدفاً محققاً بعدما فشل في تحويل الكرة برأسه في شباك الباطن.

وكثف النصر محاولاته وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي ليوناردو الذي تلقى تمريرة من زميله الجزائري عبدالمؤمن جابو ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس أيمن المثلوثي الذي أبعدها بصعوبة.

وسنحت فرصة محققة للنصر لمهاجمه الكونغولي كابانانغا الذي تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله البرازيلي ليوناردو إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وفي الوقت بدل الضائع تمكن البرازيلي جورجي سيلفا مهاجم الباطن من تسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة متقنة من مواطنه جوناثان بينيتيز ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الباطن إلى 24 نقطة في المركز العاشر، وبقي النصر على رصيده السابق 31 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً.