كارينيو: جاهزون للهلال.. واللافي: التايب قدوتي

أكد دانيال كارينيو أنهم سيدخلون لقاء الهلال بهدف الفوز رغم صعوبة المباراة، مؤكدا أن الشباب تجاوز الغيابات المؤثرة التي تسببت بها الإصابات.

وقال كارينيو في مؤتمر صحافي عقد يوم الخميس: سنخوض مباراة قوية أمام متصدر الدوري، ونحن نعرف قيمة الخصم، ولديهم مدرب مميز ولاعبون على مستوى عال، وندرك صعوبة مواجهة الهلال. تنتظرنا مباراة قوية، ولدينا الأسلحة القادرة على تحقيق نتيجة إيجابية، الشباب فريق كبير وكل مباراة تمثل أهمية، وغدا سنكون ندا قويا كما كنا مع جميع الفرق.

وكشف كارينيو أن الشباب سيدخل بكل قوة للظفر بنقاط الهلال: الفريق عانى من غيابات أعمدة الفريق، وذلك ما انعكس علينا بشكل سلبي في المباريات الأخيرة خلال المباريات الماضية لم يظهر الفريق بصورته الحقيقية، لأن اللاعبين استنزفوا مع نهاية الموسم. تحدثت مع اللاعبين كثيرا عن نقاط قوة وضعف الهلال، لذلك سندخل المباراة بكل قوة للحصل على نقاطها.

ومن جانبه، أكد الليبي مؤيد اللافي المحترف في صفوف الشباب، أنه سيبذل قصارى جهده لإسعاد الجماهير: نسعى إلى أن نقدم مباراة كبيرة تليق بالشباب وتسعد الجماهير الشبابية، وتكون رجعة مميزة لنا. قدمنا أداء مميزا في المباريات السابقة لكننا لم نكن موفقين أمام المرمى، ولم نستفد من الفرص التي سنحت لنا.

وأضاف اللافي: أنا حضرت إلى فريق كبير، واستقبلت بحفاوة كبيرة، لكنني لم أكن جاهزا بنسبة 100%، وأحتاج إلى فترة للتأقلم. سأجتهد من أجل تقديم مستوى مميز يليق بنادي الشباب، وبعد التأقلم سأقدم مستوى مميزا، وأنا على قدر المسؤولية للتأكيد على أني صفقة ناجحة. اللاعب طارق التايب اسم كبير في الملاعب العربية، وهو قدوتي، وأتمنى أن أقدم جزءا بسيطا مما قدمه في كرة القدم.