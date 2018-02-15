"الشنب" الكويكبي.. يحب الشلهوب ويتمنى مهارة "الساحر"

كانت هناك في مباراة للعروبة أمام الاتفاق، على أرض الجوف، و مباراة أخرى بين الاتفاق ولاعب شمالي، هذا اللاعب أوقف انطلاقات الظهير كادش حينها، وحبس دفاعات الفريق الدمامي في مناطقهم، حتى انتهت المباراة بفوز صعب للاتفاق سجله هزاع الهزاع، بعد المباراة، لم يصدق خالد الدبل، أنهم فازوا، ووضع في رأسه أن الصعود إلى دوري المحترفين لا بد أن يزينه التعاقد مع اللاعب الشمالي.

اللاعب الشمالي هو محمد الكويكبي، وحدث ذلك فعلا صيف العام 2016 بتوقيعه للاتفاق 5 سنوات، بعد أن اشتروا عقده مقابل 4 ملايين ونصف من نادي العروبة في مفاوضات لم تتجاوز الثلاثة أسابيع.

محمد مرزوق الكويكبي، المولود نهاية العام 1994 في الجوف شمالي السعودية، قاده إلى كرة القدم لاعب يد، وهو إبراهيم الرشود، حينها كان الكويكبي في الـ15 من عمره، قبل أن يعتمد عليه التونسي جميل بلقاسم أساسيا في الفريق الأول، وهو لم يتجاوز الـ18.

الكويكبي أو "الشنب" كما يحب أن يكون لقبه يقول: لم أكن على قناعة بأن يكون لدي وكيل أعمال، وحين اخترت علي الرماح، كان الاتفاق أول فريق يفاوضني ووافقت مباشرة دون تفكير.

وبذكر "الشنب"، الذي يعتز به الكويكبي، بدأت قصته في مواجهة بين فريقه السابق العروبة على أرض الباطن، منافسة "شمالية" بين الفريقين، وبعد أن سجل هدفه الأول، فتل شاربه واستمر بهذا الشكل وهذه الفرحة.

وسيكون محمد الكويكبي أحد الأسماء التي تخوض مواجهة العراق الودية المقبلة في البصرة، وستكون هي الأولى له بعد أن اختاره مدرب الأخضر في القائمة الأساسية التي ستبدأ المباراة.

وتوضح أرقام محمد الكويكبي هذا الموسم مع الاتفاق، بأنه خاض 19 مباراة، وسجل 3 أهداف في الدوري، ويقبع مع فريقه في المركز الـ11، وفشل في تجاوز دور الـ16 من مسابقة كأس الملك.

ويحب الجناح الاتفاقي محمد الشلهوب كثيرا، ويقول أتمنى أن أصل في مهارة كرة القدم إلى البرازيلي رونالدينيو.