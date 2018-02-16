"العنكبوت" أسبريا.. رحالة كولمبي يعشق هز الشباك

يخطف الكولومبي دانيلو أسبريا الأنظار ليس بأهدافه بل طريقة احتفاليته بها والتي تشبه زحف العنكبوت، كان آخرها أمام أهلي جدة في الدوري السعودي للمحترفين.

وترعرع أسبريا (29 عاما)، في محافظة "تشيغورودو" التي تقع في مقاطعة "أنتيكويا" الكولومبية، الشهيرة بتصدير الموز والمواشي. ويعرف عن أسبريا بأنه من اللاعبين الذين يحبون الترحال في مسيرتهم الكروية، فقد لعب في قارات ودول عدة كما كان رقمه المفضل في جميع الأندية التي لعب هو الرقم "70".

ومن قارة أميركا الجنوبية، بدأ أسبريا مشواره برفقة جوفنتود البرازيلي عام 2008، ثم إلى ديبورتيفو بيريرا، 2009، الكولومبي، فرامبلا جوميورز الأوروغوياني موسم 2011 – 2012، والعودة إلى كولومبيا مرة أخرى واللعب لسانتا في وباتريوتاس بوياكا، قبل أن يغادر إلى قارة أوروبا، تحديدا بلغاريا، وينضم إلى صفوف ليتيكس لوفيتش، ويقضي معهم موسم 2014 – 2015، ثم الذهاب إلى قارة آسيا واللعب لصفوف العين الإماراتي 2016 – 2017، ومن ثم إعارته في الموسم الحالي إلى الفيحاء السعودي.

وأحرز أسبريا 6 أهداف في الدوري السعودي، جميعها ساهمت بالخروج بنتيجة إيجابية للفيحاء في المباريات، ففي أولى أهدافه مع الفيحاء والتي أحرزها أمام التعاون انتهى اللقاء بهدف لمثله، قبل أن يحرز هدف الفوز الوحيد أمام أحد، والهدف الثاني أمام الهلال ليقود الفيحاء إلى كسر رقم قياسي كأول وافد جديد يتغلب على الهلال في موسمه الأول منذ 10 مواسم، وعاد وأحرز هدف الفوز الوحيد أمام اتحاد جدة، كما أحرز الهدف الأول لفريقه أمام الفيصلي لينتهي اللقاء بهدفين لمثلهما، قبل أن يحرز هدف التعادل أمام أهلي جدة في الدقائق الأخيرة من اللقاء. واحتفل أسبريا بطريقته التي تشبه زحف "العنكبوت" بعد كل أهدافه السابقة.

ويحب أسبريا المنافسة القوية في الدوري السعودي"المنافسة هنا قوية جدا، وأود البقاء هنا لمواسم عديدة، فأنا أحب هذا الجزء من العالم بشكل كبير.

وتعد أشهر حادثة تعرض لها أسبريا في الأعوام الماضية هي عندما تهجم عليه علي صقر حارس مرمى نادي الإمارات وقام بالدهس على أسبريا بشكل متواصل لاستفزاز الأخير له، إلا أن كلا اللاعبيين تصالخا واعتذرا لبعض في وقت لاحق.