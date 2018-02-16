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أهلي جدة يهدر نقطتين ثمينتين أمام الفيحاء

المصدر: الرياض - فيصل الحربي
جانب من لقاء يوم الجمعة
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أهدر أهلي جدة نقطتين ثمينتين عقب تعادله الإيجابي 1-1 أمام مضيفه الفيحاء، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في المرحلة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وفشل الأهلي في فرصة اعتلاء الصدارة مؤقتاً بفارق نقطة عن الهلال الذي تنتظره مواجهة صعبة أمام جاره الشباب في قمة مواجهات المرحلة 22 من الدوري السعودي.

وفي المقابل واصل الفيحاء مستوياته المميزة امام فرق المقدمة في الدور الثاني بعدما فاز على فرق اتحاد جدة والنصر والهلال وتعادل أمام الأهلي.

ووجد الأهلي صعوبات كبيرة في الوصول لمرمى الفيحاء خاصة في الشوط الأول الذي مالت الافضلية الفنية لأصحاب الأرض. وانتظر الاهلي حتى الدقيقة 79 وهي التي شهدت تسجيله هدف السبق عن طريق لاعبه اليوناني فيتفاتزيديس الذي تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله البرازيلي ليوناردو دي سيلفا ليسدد الكرة في الشباك.

ورد الفيحاء عند الدقيقة 85 حينما تمكن مهاجمه الكولومبي أسبريا بتسجيل هدف التعادل بعد استلامه كرة على خط منطقة الجزاء وسددها بقوة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي الى 42 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة عن الهلال الذي سيواجه الشباب بعد قليل، وارتفع رصيد الفيحاء الى 28 نقطة في المركز السابع مؤقتاً، وبفارق الاهداف عن التعاون السادس.

كلمات دالّة

#أهلي جدة, #الفيحا, #الدوري السعودي للمحترفين

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