اتحاد جدة يبحث عن الاقتراب من المقدمة بنقاط الفتح

يبحث اتحاد جدة عن العودة إلى النتصارات حين يستضيف الفتح يوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق الاتحاد نتائج سلبية في الموسم الحالي على ملعبه بجدة، مدينة الملك عبدالله الرياضية" كان آخرها التعادل مع جاره الأهلي بدون أهداف في الجولة 20 من عمر المسابقة.

ويتطلع الاتحاد لتحقيق الفوز على أمل تعثر الفيصلي الذي يخوض مباراته بالجولة ذاتها ضد أحد، ومن ثم العودة مرة أخرى إلى المربع الذهبي.

ويحتل الفريق الذي يدربه التشيلي لويس سييرا، المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الفيصلي صاحب المركز الرابع، ونقطتين عن النصر صاحب المركز الثالث.

ويأمل سييرا في تكرار الفوز الذي حققه فريقه في مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف، التي جمعت بينهما على ملعب "مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية".

على الجانب الآخر، يسعى الفتح للتقدم خطوة أخرى نحو منطقة الأمان، والابتعاد عن صراع الهبوط لدوري الدرجة الأدنى. ويحتل فريق الفتح المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

وفي مباراة ثانية، يخوض الفيصلي مباراة قوية أمام أحد عندما يلتقيان غدا أيضا. ويسعى الفريق لاستعادة نتائجه الإيجابية مجددا، بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال الـ 3 مباريات الأخيرة بالدوري.

وتعادل الفيصلي مع الفيحاء بهدفين لمثلهما، قبل أن يتلقى خسارتين على التوالي أمام التعاون صفر - 1 والأهلي 1 - 2 وبات مهددا بالخروج من مربع الذهبي.

ويسعى الفيصلي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، بالإضافة إلى تذبذب نتائج أحد لحسم المباراة وحصد الثلاث نقاط، لاسيما وأن أي خسارة مع فوز الاتحاد على الفتح في الجولة ذاتها، سيعيده إلى المركز الخامس.

وعلى الجانب الآخر، يدرك لاعبو أحد جيدا أهمية حصد الـ 3 نقاط على أمل الابتعاد تدريجيا عن منطقة الخطر، والهبوط لدوري الدرجة الأدنى مرة أخرى.

وسيحاول أحد أيضا رد الاعتبار من الفيصلي بعد خسارته في الدور الأول على ملعبه "ستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز" بهدف مقابل ثلاثة، رغم أن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق.

ويذكر أن الفيصلي يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، مقابل 18 نقطة لأحد صاحب المركز الثالث عشر قبل الأخير.