الاتفاق يعود إلى الانتصارات ويتغلب على الرائد

ضاعف الاتفاق من وضع الرائد المتأزم بعد أن تغلب عليه 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

ويدين الاتفاق بالفضل في هذا الفوز للاعبه ليبان عبدي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد الرائد عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر الأخير ليقترب من الهبوط.

ويعد هذا الفوز هو السادس للاتفاق هذا الموسم، مقابل الخسارة في 9 مباريات والتعادل في 5، فيما تعد هذه الخسارة هي العاشرة للرائد هذا الموسم مقابل الفوز في 3 مباريات والتعادل في 8.