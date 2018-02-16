الهلال يتغلب على الشباب بصعوبة ويبتعد بالصدارة

استغل الهلال تعثر وصيفه أهلي جدة بعد فوزه الصعب على مضيفه الشباب 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويدين الهلال بهذا الفوز للاعبه الأوروغوياني نيكولاس ميليسي الذي سجل الهدف الثاني عند الدقيقة 85، في حين أن المغربي أشرف بن شرقي تقدم أولاً للهلال عند الدقيقة 5، وعادل العراقي سعد الأمير للشباب عند الدقيقة 7.

وبدأت المباراة بهجوم هلالي نتج عنه هدف مبكر بعد مرور 5 دقائق سجله مهاجمه المغربي أشرف بن شرقي الذي تابع تسديدة زميله الفنزويلي جيلمين ريفاس العائدة من الحارس التونسي فاروق بن مصطفى ليضع الكرة في الشباك.

ورد الشباب سريعاً وتحديداً بعد مرور دقيقتين بعدما تمكن لاعبه العراقي سعد الأمير من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله ناصر الشمراني داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في الشباك.

وحاول الهلال تسجيل هدفه الثاني وكان قريباً من ذلك بعدما أهدر مهاجمه الفنزويلي ريفاس هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة أمام المرمى من زميله الأرجنتيني إيزيكيل سيروتي ليسدد الكرة خارج الشباك.

وواصل الهلال هجومه وكاد لاعبه الأوروغوياني نيكولاس ميليسي أن يسجل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس التونسي فاروق بن مصطفى الذي أبعدها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد لاعب الشباب هتّان باهبري أن يفاجئ الهلاليين بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله ناصر الشمراني ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وسنحت له فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما تمكن مهاجمه المغربي أشرف بن شرقي من الحصول على ركلة جزاء بعد تعرضه لإعاقة من مدافع الشباب عبدالله الفهد ليتصدى لها المهاجم ياسر القحطاني ويسددها إلا أنها وجدت الحارس فاروق بن مصطفى الذي تصدى لها.

وكثف الهلال محاولاته الهجومية وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه الأرجنتيني سيروتي الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله اشرف بن شرقي إلا أنه فشل في تحويلها الى الشباك.

وسنحت فرصة محققة للأرجنتيني سيروتي الذي تلقى تمريرة من ميليسي وواجه المرمى إلا أنه تباطأ في تسديد الكرة ليشتتها دفاع الشباب. وفي الربع ساعة الأخيرة تحسن مستوى الشباب الذي أحرج الهلاليين كثيراً بهجماته المرتدة وأهدر لاعبه هتّان باهبري هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله التشيلي سباستيان أوبيلا ليسدد الكرة فوق العارضة.

وواصل الشباب خطورته وسنحت له فرصة محققة لمدافعه فهد غازي الذي تلقى تمريرة من زميله المصري عمرو بركات أمام المرمى إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية.

وعند الدقيقة 85 نجح الأوروغوياني نيكولاس ميليسي بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله مجاهد المنيع ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس فاروق بن مصطفى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 46 نقطة في المركز الأول وبفارق 4 نقاط عن أهلي جدة، وبقي الشباب على رصيده السابق 26 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً.