هيئة الرقابة تكشف تفاصيل ملف قضايا اتحاد جدة

أصدرت الهيئة العامة للرياضة يوم الخميس بيانا بتفاصيل تجاوزات إدارات نادي الاتحاد السابقة الذي تكفلت به هيئة الرقابة والتحقيق.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة بيانا بتفاصيل نتيجة التحقيقات: أعلنت الهيئة العامة للرياضة يوم الخميس، عن تلقيها نتائج التحقيق من هيئة الرقابة والتحقيق بشأن ملف نادي الاتحاد، وجاء نص بيان الهيئة حول نتائج التحقيقات على النحو التالي:

أولاً، في فترة مجلس إدارة النادي من عام 24-4-1425هـ حصلت بعض المخالفات، تم إلغاء مستحقات مثبتة للاعبين ولشركات ومؤسسات، وتحويلها من ديون سابقة على النادي إلى حقوق للنادي بقيمة 3.780.358 مليون ريال، وإقفال عجز بقيمة 9.930.934 مليون ريال في حساب الإيرادات، وتسجيل مبلغ مالي من أحد الرعاة بقيمة 7.217.560 مليون ريال في حساب الإيرادات رغم عدم دخوله حسابات النادي ما أدى إلى تضخم في الإيرادات في نشاط لم ينفذ حيث تم تحويل 6 ملايين ريال لحساب أحد أعضاء مجالس الأندية كعهدة قرض، والدخول في مساهمات عقارية بمبلغ 15 مليون ريال بدون موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب آنذاك.



ثانياً، في فترة مجلس الإدارة بتاريخ 30-1-1435هـ حصلت المخالفات، صرف مبلغ بقيمة 2.392.4359 مليون ريال لأحد أعضاء مجلس الإدارة عبارة عن سداد قروض وسلف مسترجعة.

ثالثاً، في فترة مجلس الإدارة من عام 4-7-2011 إلى 23-7-2012 حصلت المخالفات، تم تسليم النادي للإدارة التالية بديون قيمتها 17 مليون ريال، والتنازل عن بعض حقوق النادي لأحد الرعاة، وصرف مبلغ مليون و 100 ألف ريال باسم مدير الاحتراف حينها لسداد سلفة دون موافقة الرئاسة العامة ودون استيفاء الاجراءات النظامية لقيده كقرض على النادي، ووجود مستحقات للنادي بقيمة 27 مليون ريال على أحد شركات الرعاية لمدة 5 سنوات، وتم استحصال مبلغ 10 مليون و460 ألف ريال لتسديد المديونيات والمطالبات لدى "فيفا" لكن ذلك لم يتم.

رابعاً، في الفترة من 23-7-2012 إلى 19-1-2014 حصلت المخالفات، وجود مبالغ للنادي مصروفة كقروض وسلف مسترجعة بقيمة 2.184.000 مليون ريال تم صرفها لبعض أعضاء المجلس، وشطب مبالغ مستحقة للنادي على أشخاص وشركات بقيمة 3.805.900 مليون ريال، تكوين مخصص ديون مشكوك فيها في ذمة أحد الرعاة والتنازل عن جزء منها لصالح الشركة بقيمة مليونين و400 ألف ريال، وإلغاء أرصدة دائنة مستحقة للاعبين من محترفين وهواة ومدربي ومستحقات لجهات خارجية بقيمة 4.546.151 مليون ريال تحت مسمى صندوق هيئة أعضاء الشرف.

خامساً، مطالبة أحد رؤساء مجلس إدارة اتحاد جدة عدة بسداد مبلغ 13 مليون ريال خاصة بقضية صفقة لاعب من أحد الأندية الخارجية، مما تسبب على النادي بالتزامات جراء هذه الصفقة، قيامه بالتوقيع على اتفاقية إصدار وبيع بطاقة مشجعي النادي والتي تمتد حتى 29-12-1439هـ مع أحد الشركات دون المصادقة عليها من إدارة الاستثمار لدى الرئاسة العامة لرعاية الشباب آنذاك، وقيام الرئيس نفسه بصرف مبلغ 400 ألف ريال باسم أحد مستشاري المجلس وقيدها كدين على النادي.

سادساً، وجود مخالفات على أحد نواب مجلس الإدارة وأمين الصندوق، بصرف أموال من صندوق النادي بدون مسوغ نظامي تحت مسمى سداد قروض ومديونيات على النادي لأشخاص وشركات بلغت 8.334.500 مليون ريال.

ويتضح وجود مخالفات وتجاوزات مالية ارتكبت على فترات مختلفة من عام 2007، وتعاقب على ذلك عدة رؤساء للنادي ومجالس إدارة مما يجعل القضية شائكة، لذا فإن الأمر يتطلب الحصول من اتحاد جدة على المستندات التالية، جميع القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة لكل فترة رئيس ونائبه، وجميع القرارات المتخذة من المجلس التنفيذي، وبيان بإيرادات ومصروفات لكل فترة رئيس نادي خلال رئاسته للنادي ومجلس الإدارة، وتوفير جميع القوائم المالية المعدة من قبل المحاسب القانوني للنادي الداخلي والخارجي، وصورة من جميع سندات الصرف التي أعدت من قبل أمين صندوق النادي، وصورة لجميع الموافقات التي صدرت من الرئاسة العامة لرعاية الشباب آنذاك للنادي لاتخاذ بعض الإجراءات المالية والتي تتطلب الموافقة الرسمية، والعقود والاتفاقيات وعقود الرعاية المبرمة من النادي مع شركات ومؤسسات، وبيان بأصول النادي العينية والمنقولة، والاطلاع على جميع الخطابات المتبادلة بين النادي والرئاسة، والحصول على صور من الشيكات وصور من قرارات مجلس الإدارة بالموافقة على صرفها، ومعرفة نوعية القروض وهل يوجد لها موافقة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب وفقاً لما ورد بالفقرة 5 من المادة 87 من اللائحة، الحصول على تقرير اللجنة المشكلة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب آنذاك لدراسة الوضع المالي والإداري للنادي.

ووجه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالبدء في استكمال كل المتطلبات الواردة من هيئة الرقابة والتحقيق لضمان توفير كل ما من شأنه تحديد المسؤولين عن هذه المخالفات، وعليه فقد كلف معاليه فريق عمل لتولي إكمال المطالب بصورة فورية واتخاذ كافة التدابير الخاصة بهذا الأمر، حيث كلف كلاً من عبدالإله الدلاك وكيل الهيئة العامة للرياضة، رجاءالله السلمي وكيل الهيئة للإعلام والعلاقات، عبدالرحمن القضي بوكيل الهيئة للشؤون الفنية، خالد بانصر عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم، لؤي السبيعي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حمد الصنيع رئيس اتحاد جدة.