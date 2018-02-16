فض المنازعات تلزم الشباب بدفع 1.2 مليون لإسماعيل مغربي

أصدرت غرفة فض المنازعات، يوم الجمعة، قرارا بإلزام نادي الشباب بدفع مبلغ مليون و200 ألف ريال لإسماعيل مغربي، كما أصدرت عدة قرارات بشأن أندية أخرى.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم التغريدات بتفاصيل القرارات: إلزام الشباب بدفع مبلغي 350 ألف ريال و5 آلاف ريال للمدعي الهلال، ومبلغ 17 ألفا و500 ريال لحساب الاتحاد السعودي رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة، وإلزام الشباب بدفع مبالغ 100 ألف دولار وألف ريال و5 آلاف ريال للمدرب فتحي الجبال، ومبلغ 19 ألفا و250 ريالا لحساب الاتحاد السعودي، وإلزام الشباب بدفع مبلغ 1.2 مليون ريال للاعب إسماعيل المغربي، ومبلغ 60 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي.

وأكملت التغريدات: إلزام القادسية بدفع مبلغ 100 ألف ريال للاعب محمد بن عبدالله العمري، ومبلغ 5 آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي. وردّ الدعوى المقامة من الفيصلي ضد اللاعب نادر بن سالم المولد، وإلزام النادي بدفع 5 آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي. وإلزام الوحدة بدفع مبلغي 170 ألف ريال و5 آلاف ريال لوسيط اللاعبين أحمد المزيني، ومبلغ 8 آلاف و500 ريال لحساب الاتحاد السعودي.