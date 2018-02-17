تشكيل لجنة لمتابعة اللاعبين السعوديين في إسبانيا

أعلنت الهيئة العامة للرياضة يوم السبت، تعيين لجنة خاصة باللاعبين السعوديين في إسبانيا برئاسة عادل البطي، كما تعقد اجتماعا مع رابطة الدوري الإسباني يوم الثلاثاء.

وجاء في بيان هيئة الرياضة: أصدر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة اللاعبين المحترفين خارجيا، برئاسة عادل البطي مستشار رئيس الهيئة والمشرف على برنامج المواليد، وتعيين عبدالله المنصور، وعبدالحكيم التويجري، ومحمد الحميد كأعضاء للجنة. وستتولى اللجنة متابعة كل ما يخص اللاعبين السعوديين في إسبانيا وعددهم 9، وتقديم تقارير دورية عن مستوياتهم الفنية والبدنية بشكل مستمر.

وأكمل البيان: يعقد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة يوم الثلاثاء القادم اجتماعا مع رابطة "لا ليغا" الإسبانية لدراسة كل التقارير الخاصة باللاعبين السعوديين المحترفين في الدوري الإسباني ومناقشة الفترة التي قضاها اللاعبون مع أنديتهم ومعرفة جميع السلبيات والإيجابيات الخاصة بهذا الشأن.