اتحاد جدة يواصل إهدار النقاط بتعادله أمام الفتح

واصل اتحاد جدة مسلسل إهدار للنقاط بعد تعادله السلبي للمرة الثالثة على التوالي أمام ضيفه الفتح، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في ختام المرحلة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد الشوط الأول أفضلية للفتح الذي هدد مرمى الاتحاد في أكثر من مناسبة والتي بدأت عن طريق لاعبه الجزائري إبراهيم شنيحي الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم.

وواصل الفتح محاولاته وسنحت له فرصة خطيرة لمدافعه محمد أمان الذي حول عرضية زميله البرازيلي ساندرو مانويل برأسه الا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس فواز القرني.

وفي الشوط الثاني تحسن مستوى الاتحاد الذي هاجم الفتح وكاد مدافعه عدنان فلاتة أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله التشيلي فيلانويفا ليراوغ المدافع محمد امان ويسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس عبدالله العويشير.

ورد الفتح وكاد مدافعه محمد أمان أن يفتتح التسجيل بعدما تابع تسديدة زميله البرازيلي جواو بيدرو العائدة من الحارس فواز القرني ليسدد الكرة إلا أن الأخير أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 83 أهدر التونسي أحمد العكايشي فرصة تسجيل الهدف الأول للاتحاد بعدما أضاع ركلة جزاء تصدى لها الحارس عبدالله العويشير.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 30 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة عن النصر الرابع، وارتفع رصيد الفتح إلى 26 نقطة متقدماً إلى المركز الثامن.