الفيصلي يتغلب على أحد ويستعيد المركز الثالث

انتزع فريق الفيصلي المركز الثالث في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي، بتغلبه على ضيفه أحد 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري.

وسجل هدفي الفيصلي روجيريو كوتينيو في الدقيقتين 33 و81. واضطر فريق أحد لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد نصر الدين خوالد في الدقيقة 55.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين أمام النصر، صاحب المركز الرابع، وتوقف رصيد أحد عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير بفارق نقطة خلف القادسية صاحب المركز الثاني عشر.

ويعد هذا الفوز هو التاسع للفيصلي هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في ست، فيما تعد هذه الخسارة هي الحادية عشرة لأحد هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في ست.