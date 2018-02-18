اتحاد القدم يشكل لجنة لتجهيز الأخضر للمونديال

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم السبت، تشكيل لجنة خاصة لمتابعة وتجهيز الأخضر قبل المشاركة في كأس العالم 2018 تضم نواف التمياط نائب الرئيس وحمزة إدريس ولؤي السبيعي بالإضافة إلى قصي الفواز مستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

ونشر اتحاد القدم السعودي بيانا قال فيه: أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا بتشكيل لجنة خاصة بمتابعة وإعداد وتجهيز المنتخب الوطني الأول للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا العام الحالي. وتتكون اللجنة من نواف التمياط نائب رئيس الاتحاد، لؤي السبيعي وحمزة إدريس عضوي مجلس الإدارة، وقصي الفواز مستشار رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وزاد البيان: وستبدأ اللجنة مهمتها مباشرة، حيث ستتولى مهمة متابعة برنامج المنتخب ومعسكراته ومبارياته الودية حتى موعد المشاركة في المونديال.