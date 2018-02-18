روجيريو: أحد كان صعبا.. وسعيد بالهدفين

اعترف البرازيلي روجيريو كوتينيو محترف الفيصلي، بصعوبة الفوز الذي حققه فريقه على أحد 2 - صفر يوم السبت في الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي.

وأوضح روجيرو في تصريحات عقب نهاية المباراة، أن الفريق مطالب بالتركيز على المباريات المقبلة في بطولتي الدوري والكأس، وطي صفحة مباراة أحد بشكل نهائي.

وأضاف لاعب الوسط: أعرف إمكانياتي جيدا، سجلت هدفين وحسمت بهما نتيجة المباراة لصالح فريقي، وهو نتاج عمل مميز من قبل الجهاز الفني للفريق في الفترة الأخيرة.

ورفع اللاعب صاحب الـ 30 عاما، إجمالي عدد أهدافه إلى 6 أهداف في مسابقة الدوري حتى الآن، كثالث أفضل هداف للفيصلي بعد مواطنه لويس غوستافو الذي سجل ثمانية أهداف وإسلام سراج الذي سجل سبعة أهداف.

ويخوض الفيصلي مباراة قوية في الجولة المقبلة خارج أرضه أمام الهلال المتصدر وحامل اللقب، في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي.

وأعرب زميله سلطان الغنام سعادته البالغة بالمستوى المتميز الذي يقدمه فريقه خلال الموسم الحالي: الهجومية كانت مميزة للاعبي الفيصلي في مواجهة أحد، بسبب الدعم الكبير الذي وجده المهاجمون من لاعبي خط الوسط.

وبخصوص تراجع مستواه بعد المفاوضات من جانب نادي النصر للتعاقد معه، رد الغنام قائلا: بالعكس، مفاوضات النصر زادت من ثقتي في نفسي خلال الفترة الماضية، والقادم أجمل إن شاء الله.