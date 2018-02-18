ريبروف يطلب من جماهير أهلي جدة دعمه والثقة بقدراته

طالب سيرغي ريبروف، مدرب أهلي جدة، يوم الأحد، بدعمه قبل مواجهة الجزيرة الإماراتي في قمة عربية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الاثنين.

وقال المدرب الأوكراني (43 عاماً) في مؤتمر صحافي: عندما يحدث أي تعثر لبعض الفرق الكبيرة يكون هناك حديث عن إبعاد المدرب. اللاعبون يجب عليهم التركيز داخل الملعب لتحقيق الانتصارات، ولا بد أن نؤمن بإمكانيات اللاعبين وقدرات المدرب ومواصلة الدعم الكامل لهم، خاصة أن الفريق ينافس في بطولة قارية كبرى.

ويتقاسم الأهلي والجزيرة صدارة المجموعة الأولى ولكل منهما ثلاث نقاط من انتصار واحد، بينما يأتي الغرافة القطري وتراكتور سازي في المركزين الثالث والرابع بدون نقاط.

وأضاف ريبروف: مباراة الاثنين صعبة وأمام فريق قوي مثل كل مباريات بطولة آسيا ويجب الفوز إذا ما أردنا التأهل للمراحل النهائية، ولم يكن لدينا الوقت الكافي للاستعداد لمواجهة الغد في ظل المجهود البدني الكبير المبذول أمام الفيحاء قبل يومين فقط ما أثر على عملية استشفاء اللاعبين بينما لم يخض الجزيرة هذا العدد من المباريات.

وواصل: نخوض مباراتين في الأسبوع الواحد ولا بد من تنوع الخيارات الفنية لتجنب إرهاق اللاعبين، لأن هدفنا دائما الانتصار في كافة المواجهات