صراع الصدارة يجمع أهلي جدة بالجزيرة الإماراتي

يسعى أهلي جدة إلى تعزيز صدارته حينما يستضيف الجزيرة الإماراتي، على استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في المرحلة الثانية ضمن مواجهات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

ونجح الأهلي بخطف ثلاث نقاط ثمينة من أمام مضيفه تراكتور سازي الإيراني بفوزه عليه بهدف نظيف ليتشارك مع الجزيرة الإماراتي في الصدارة.

وعلى الرغم من بداية الأهلي الجيدة في دوري أبطال آسيا إلا أنه يعيش وضعاً فنياً متذبذباً برفقة مدربه الأوكراني سيرغي ريبروف والذي يواجه انتقادات جماهيرية حادة مطالبة بإقالته.

وصعّب الأهلي مهمته في الحصول على الدوري بعدما اتسع الفارق بينه وبين الهلال إلى 4 نقاط عقب تعادله 1-1 أمام الفيحاء في المرحلة السابقة لتبدأ حملة الانتقادات الكبيرة على الجهاز الفني بقيادة ريبروف الذي يعلم بأن أي خسارة جديدة قد تعصف بمستقبله مع الفريق.

وتنفس ريبروف الصعداء بعدما استعاد المدافع معتز هوساوي الذي غاب عن مواجهة الفريق الأولى في دور المجموعات بسبب الإيقاف.

وفي المقابل يدخل الجزيرة الإماراتي المباراة بذات الهدف الذي يبحث عنه مضيفه حيث سيرفع الفوز رصيده إلى 6 نقاط عقب تغلبه على ضيفه الغرافة القطري 3-2.

ووضع الهولندي هينك تين كات مدرب الفريق دوري أبطال آسيا هدفاً رئيسيا بعدما أصبح مشواره كحامل لقب لدوري صعب للغاية كون يحتل المركز الخامس برصيد 22 نقطة وبفارق 16 نقطة عن العين المتصدر.

وسيحجز الفائز بلقب الدوري الإماراتي مقعده في بطولة العالم للأندية للموسم المقبل كون البطولة ستقام في أرضه. ونجح الجزيرة بتحقيق فوزٍ صعب على الغرافة القطري 3-2 ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط في دوري أبطال آسيا.

وسبق أن التقى الفريقان في دوري أبطال آسيا 3 مرات، فاز فيها الأهلي جميعها، كانت في عام 2010 ضمن دور المجموعات وانتصر الفريق الجداوي 5-1 و2-0، وفي ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2012 تأهل الأهلي على حساب الجزيرة بركلات الترجيح.