آل الشيخ: تطوير ملعبي جامعة الإمام وجامعة الأميرة نورة

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة تطوير ملعبي جامعة الإمام محمد بن سعود وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية رياضية في مقر نادي الرياض بالعاصمة السعودية.

وقال آل الشيخ: لدينا نية تطوير ملعب جامعة الإمام وملعب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بنفس أسلوب تطوير ملعب جامعة الملك سعود. وأتبع: سيتم إنشاء أكاديمية رياضة في مقر نادي الرياض.

ولعب الهلال مباراته الأولى على ملعب جامعة الملك سعود أمام العين الإماراتي، بعدما اتفق في وقت سابق مع إدارة الجامعة على الاستفادة من الملعب.