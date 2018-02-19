آل الشيخ يعلن التوصل لمخترق حساب أهلي جدة على "تويتر"

كشف تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة التوصل لمخترق حساب أهلي جدة على "تويتر" يوم الأحد، مشيراً إلى أنها جهة داخلية.

وكتب تركي آل الشيخ على صفحته الشخصية في "تويتر": تم تحديد جهة الاختراق لحساب النادي الأهلي وهي جهة داخلية. مشيراً إلى أنه سيتم متابعة المخترق وملاحقته قانونياً.

وكان حساب أهلي جدة قد تعرض إلى اختراق صباح يوم الاحد، قبل أن يستعيد المركز الإعلامي الحساب، وكتب حينها: تم إستعادة حساب النادي في تويتر بعد اختراق حدث صباح اليوم ونشاط مشبوه وتم على الفور التواصل مع الدعم الفني لموقع تويتر الذي قام بدوره بتعليق نشاط الحساب حتى تتم استعادته وتوثيق بياناته وجار اتخاذ الإجراءات الخاصة في ذلك.