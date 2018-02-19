التاريخ يقف إلى جانب الهلال أمام الفرق الإيرانية

يخرج الهلال لخوض مواجهة قوية في عمان أمام مضيفه الاستقلال الإيراني في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا متسحلاً بتفوقه على الإيرانيين في البطولة القارية.



والتقى الهلال مع الفرق الإيرانية في دوري أبطال آسيا 27 مرة من قبل، حيث فاز 12 مرة وتعادل 7 مرات وخسر في 8 مواجهات.



وشهدت مواجهات الهلال أمام فرق إيران، تسجيل 63 هدفا من بينها 36 لصالح الهلال وصيف النسخة الماضية من دوري الأبطال، مقابل 27 هدفا لمنافسيه.



ويحتل بيرزوي قائمة أكثر الفرق الإيرانية التي التقت بالهلال في تاريخ البطولة، وتقابل الفريقان في 8 مباريات من قبل، فاز بطل السعودية في ثلاثة وخسر مرة وحيدة، وتعادلا في أربع مناسبات. وسجل لاعبو الهلال 12 هدفا واستقبلت شباك مرماهم خمسة أهداف أمام بيروزي.



وسبق للهلال مواجهة فريق الاستقلال ثلاث مرات حيث فاز مرتين وخسر في مباراة واحدة. وسجل لاعبو فريق الهلال خمسة أهداف في مرمى الاستقلال، مقابل أربعة أهداف للأخير.