الهلال يخوض مهمة صعبة أمام استقلال طهران

يخوض الهلال السعودي اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على استقلال طهران الإيراني، على استاد السيب الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط، في المرحلة الثانية ضمن مواجهات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

ويبحث الفريقان عن أول ثلاث نقاط في البطولة لهذه النسخة بعدما تعادل الهلال سلبياً أمام ضيفه العين الإماراتي، وتعادل استقلال طهران أمام مضيفه الريان القطري 1-1.

ويدخل الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما ابتعد بصدارة الدوري السعودي للمحترفين عن وصيفه أهلي جدة بفارق 4 نقاط قبل انتهاء المسابقة بـ6 مراحل بعد فوزه على جاره الشباب 2-1، يوم الجمعة الماضي.

وقرر دياز الزج بالحارس العماني الخبير علي الحبسي كأساسي في المواجهة بديلاً للحارس عبدالله المعيوف، بالإضافة إلى أنه فضّل إراحة المدافع عبدالله الزوري الذي لم يغادر مع الفريق إلى مسقط، وسيغيب لاعب الوسط سلمان الفرج للإصابة التي تعرض لها في مواجهة فريقه أمام النصر في الأسبوع قبل الماضي، لينضم إلى زميله نواف العابد الذي لا يزال في مرحلة التأهيل.

ويأمل دياز في أن يحقق فريقه ثلاث نقاط ستكون ثمينة، كونه تعادل في أول مواجهة والتي كانت أمام العين على أرضه، بالإضافة إلى أنه تنتظره مهمة صعبة في المرحلة المقبلة والتي سيطير للدوحة لمواجهة الريان القطري.

وفي المقابل يبحث استقلال طهران عن تحقيق أول ثلاث نقاط له في هذه النسخة لاسيما أن المباراة ستقام على أرضه.

وقدّم استقلال طهران أداءً متذبذباً هذا الموسم في الدوري الإيراني، بقيادة مدربه الألماني الخبير وينفريد شايفر حيث يحتل المركز السادس بفارق 19 نقطة عن بيرسبوليس المتصدر.