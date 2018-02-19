بهدفي مهند وتيسير.. الأهلي يهزم الجزيرة ويتصدر مجموعته

واصل أهلي جدة انتصاراته القارية بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي على حساب ضيفه الجزيرة الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" ضمن المرحلة الثانية ضمن مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

وشهد الشوط الأول سجالاً بين الفريقين بعدما تبادلا الهجمات والذي مالت فيه الأفضلية لأصحاب الأرض. واحتاج الأهلي إلى 9 دقائق فقط حتى تمكن قائده تيسير الجاسم من افتتاح التسجيل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس علي خصيف.

وحاول الجزيرة الرد سريعاً وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل حينما تلقى مهاجمه البرازيلي رمارينهو تمريرة مميزة من زميله المغربي مبارك بوصوفه ليواجه المرمى ويضع الكرة من فوق الحارس ياسر المسيليم إلا أنها وجدت المدافع الأسترالي مارك ميليغان الذي أبعدها عن الشباك.

وسنحت فرصة خطيرة للأهلي لمهاجمه مهند عسيري بعدما ارتقى لعرضية زميله تيسير الجاسم وحول الكرة برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس علي خصيف.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد الجزيرة أن يفاجئ الأهلي بعدما أهدر لاعبه سالم راشد هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله البرازيلي رومارينهو ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس ياسر المسيليم الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي أفضليته ونجح مهاجمه مهند عسيري بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 70 عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله حسين المقهوي الذي تعرض لاعاقة من مدافع الجزيرة يعقوب الحوسني.

وعند الدقيقة تمكن مهاجم الجزيرة علي مبخوت من تسجيل هدف تقليص الفارق لفريقه والذي لم يكن كافياً لانقاذ الضيوف بعدما اطلق حكم المباراة صافرته معلناً نهاية المباراة بفوز أهلي جدة 2-1.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي الى 6 نقاط في المركز الأول وبفارق ثلاث نقاط عن الغرافة القطري الذي فاز على تراكتور الايراني 3-صفر، وبفارق ثلاث نقاط عن الجزيرة صاحب المركز الثالث.