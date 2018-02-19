دياز: قلة الأخطاء مفتاح الفوز على الاستقلال

ذكرالأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السعودي أن قلة الأخطاء في المباريات الهامة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم تمثل مفتاح الفوز لأي فريق.



وسيحل الهلال ضيفا على الاستقلال الإيراني في عُمان يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.



وأكد دياز على صعوبة البداية في مباريات دور المجموعات بالبطولة الآسيوية لأن مستوى التنافس فيها أعلى من البطولات المحلية.



وأضاف دياز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مسقط: لكن الفريق الذي يرتكب أقل أخطاء في المواجهات القوية وخاصة في البطولة الآسيوية يفوز دوما، ونسعى لحصد الثلاث نقاط في اللقاء بتحقيق الفوز الأول لنا في البطولة هذا الموسم.



وتابع دياز ان الهلال، وصيف بطل النسخة الماضية من البطولة، جاهز لخوض اللقاء بعد تحقيقه لنتيجة مميزة في آخر مواجهة له في الدوري السعودي للمحترفين وذلك بالفوز على مضيفه الشباب 2-1 يوم الجمعة الماضي.



وعن مشاركة الحارس علي الحبسي في لقاء الغد، قال دياز: الحبسي من العناصر المهمة للغاية وأتمنى له التوفيق مع بقية زملائه لتحقيق الفوز.



في المقابل، أكد الحبسي حارس الهلال، متصدر الدوري السعودي، على أهمية مباراة الغد مؤكدا على استعداد اللاعبين لخوض اللقاء وتحقيق الانتصار الأول للفريق في البطولة هذا الموسم.



وأضاف الحبسي: مباريات البطولة الآسيوية تختلف اختلافا تاما عن المشاركة المحلية وتشهد أعلى المستويات على مستوى القارة.



ويعول الحبسي على الاستقرار الجيد الذي ينعم به الهلال كونه متصدر بطولة الدوري في تحقيق الانتصار.



وأضاف: مستعدون تماما للمواجهة الغدعودنا الهلال دوما على بلوغ مراحل متقدمة من البطولة الآسيوية من خلال التعامل معها بسياسة خطوة بخطوة. هي بطولة مهمة لنا.



وأبدى الحبسي سعادته بان تأتي مشاركته الأولى مع الهلال على الصعيد الآسيوي على أرض بلاده عُمان، وأضاف: وجودي مع الهلال في عُمان ومشاركتي الأولى في البطولة الآسيوية تعني لي الكثير. أتمنى بأن أظهر بمستوى متميز، وأنتظر مساندة جماهير الهلال في عُمان كما عودونا في مناسبات سابقة.