الأخضر يبدأ المرحلة الثانية من الإعداد لمونديال روسيا

استهل المنتخب السعودي تدريباته، يوم الثلاثاء، في المرحلة الثانية من استعداداته المونديالية ضمن معسكره المقام في جدة والذي سيواجه خلاله منتخب مولدوفا ودياً.

ونشر حساب المنتخب السعودي على "تويتر": انتظم لاعبو الأخضر يوم الثلاثاء في المعسكر المقام في جدة، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للمشاركة في كأس العالم. وبدأ اللاعبون برنامج المعسكر بخضوعهم لفحوص طبية تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك للوقوف على جاهزيتهم الصحية قبل بدء التدريبات.

وزاد البيان: افتتح المنتخب تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وبدأت الحصة التدريبية تحت إشراف المدير الفني خوان أنتونيو بيتزي، بتمارين الإحماء، تلاها مران السرعات عبر مسافات متنوعة، في حين عمد الجهاز الفني إلى تخصيص تمارين استرجاعية لعدد من اللاعبين.