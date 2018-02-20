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العجلان يقدم تذاكر مجانية لجماهير النصر في مباراة الباطن

المصدر: العربية.نت
مباراة الفريقين الأخيرة انتهت بفوز الفريق الشمالي 3-0
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أعلن النصر تكفل نائب رئيس مجلس الإدارة فهد العجلان، بألف تذكرة لمباراة الفريق أمام الباطن يوم الخميس في ربع نهائي كأس الملك.

ويلتقي الفريقان على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز مساء الخميس المقبل في أولى مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك، علماً بأن المنطقة خلف المرميين ستكون مجانية في كل المباريات المحلية وذلك بتوجيهات من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وجاءت تلك الخطوة من جانب فهد العجلان، دعما منه لجماهير ناديه في مساندتها للاعبي الفريق. ووفقا لما أعلنه النصر، فإن مجلس الجماهير هو من سيتولى توزيع التذاكر على الراغبين في حضور المباراة، وثمنت إدارة النادي مبادرة فهد العجلان في إطار سعيه لدعم ومؤازرة الفريق.

كلمات دالّة

#النصر, #الباطن, #كأس الملك, #تذاكر مجانية

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