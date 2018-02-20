دياز: سنحاول استغلال فترة التوقف لتصحيح الأخطاء

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال أن فريقه سيحاول تحقيق أقصى استفادة ممكنة من فترة التوقف المقبلة، لتصحيح الأخطاء والعودة إلى مسار الانتصارات مجددا.



وخسر الهلال أمام استقلال طهران الإيراني صفر - 1، في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، علماً بأنه تعادل أمام العين الإماراتي في الجولة الأولى سلبياً.



وأوضح دياز، في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة : قدمنا شوط أول جيد وكان ينقصنا التسجيل فقط، ولكن أعترف بتراجع الأداء في الشوط الثاني بعد أن وقعنا في سلسلة من الأخطاء التي أثرت علينا.



وأشار إلى أن فريق الهلال يمر بظروف صعبة في الوقت الراهن، مشددا على ضرورة الاستفادة من فترة التوقف المقبلة، لتصحيح الأوضاع مرة أخرى.



ولن يلعب الهلال أي مباراة في المرحلة المقبلة، بعد خروجه المبكر من كأس خادم الحرمين الشريفين، وستكون مباراته القادمة أمام الفيصلي 2 مارس المقبل بالدوري.