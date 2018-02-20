هلال دياز يخسر النتيجة والحبسي أمام استقلال طهران

تلقى الهلال السعودي خسارة مفاجئة أمام مضيفه استقلال طهران الإيراني 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها استاد السيب الرياضي في العاصمة العمانية مسقط، في المرحلة الثانية ضمن مواجهات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وشهد الشوط الأول أفضلية للهلال الذي أضاع مهاجموه عدداً من الفرص التي بدأت بأقدام الأرجنتيني إيزيكويل سيروتي الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وواصل الهلال هجومه وسنحت له فرصة ثمينة حينما تصدى مهاجمه المغربي أشرف بن شرقي لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها اعتلت العارضة الايرانية.

وكاد مهاجم الهلال مجاهد المنيع يسجل هدف السبق بعدما استغل خطأ المدافع الإيراني ماجد حسيني الذي تباطأ في إبعاد الكرة ليخطفها ويسددها خارج المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد المهاجم السنغالي بابا ثيام يسجل الهدف الأول للاستقلال بعدما حول عرضية زميله الأوزبكي جيباروف برأسه نحو مرمى الهلال إلا أنها وجدت الحارس العماني علي الحبسي.

وفي الشوط الثاني احتاج استقلال طهران إلى دقيقة حتى تمكن من تسجيل هدف السبق حينما سدد مهاجمه السنغالي بابا ثيام كرةً داخل منطقة الجزاء لتصطدم بالمدافع عبدالله الحافظ وتسكن شباك الحارس العماني علي الحبسي.

وازدادت صعوبة المباراة على الهلال حينما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه الحارس العماني علي الحبسي عند الدقيقة 67 بعدما لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء.

وفرض استقلال طهران سيطرته على المباراة ووضح تأثير النقص على الهلال الذي دفع مدربه الأرجنتيني رامون دياز بالحارس الاحتياطي محمد الواكد بديلاً للمهاجم مجاهد المنيع.

وسنحت للهلال فرصة خطيرة في الدقيقة الأخيرة لمهاجمه البديل ياسر القحطاني الذي ارتقى لعرضية زميله المغربي أشرف بن شرقي وحول الكرة برأسه الا أنها وجدت الحارس الإيراني الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد استقلال طهران الى 4 نقاط في الصدارة، وبفارق نقطتين عن الريان القطري والعين الإماراتي اللذان تعادلا 1-1 اليوم، ويتذيل الهلال ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.