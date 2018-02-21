القادسية يواجه خطر الاتفاق في "ديربي الشرقية"

يحل الاتفاق ضيفاً ثقيلاً على جاره القادسية، يوم الأربعاء في مواجهةٍ سيحتضنها ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في مباراة مؤجلة من المرحلة 16 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وعادة ما يشهد ديربي الشرقية إثارةً كبيرة نظراً للتنافس الكبير بين الفريقين اللذان يتخذان مدينتي الدمام والخبر مقراً لهما والتي تطل على الساحل الشرقي.

ويدخل الفريقان المباراة بظروف مختلفة حيث أن الاتفاق حيث مرحلة مميزة برفقة مدربه السعودي سعد الشهري الذي نجح بتغيير حال الفريق الذي كان يحتل المركز قبل الأخير قبل استلامه الدفة الفنية للفريق.

ولم يعرف الاتفاقيين طعم الخسارة في المراحل الأربع الماضية والتي حقق فيها الفوز في مناسبتين على فريقي الفتح والرائد وتعادل أمام فريقي الفيحاء والباطن.

وتقدم الاتفاق إلى المركز 11 برصيد 23 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشباب الثامن.

وفي المقابل يعيش القادسية أوضاعاً فنية سيئة بعدما تراجع مستواه في المراحل السبع الماضية والتي لم يعرف فيها الفريق طعم الفور حيث تلقى أربع خسائر وتعادل في ثلاث مباريات.

وأصبح فريق القادسية قريباً من مناطق الخطر حيث يحتل المركز 12 برصيد 19 نقطة وبفارق نقطتين عن الرائد متذيل الترتيب.

ويملك الفريقان سجلاً حافلاً في ديربي الشرقية الذي بدأ منذ عام 1968 حيث لعبا في الدوري 63 مباريات كان نصيب الاتفاق منها 32 فوز ونصيب القادسية 12 فوز وتعادلا في 19 مواجهة.

ولعب الفريقان خلال دوري المحترفين السعودي 9 مباريات ابتداءً من موسم 2009-2010 وذهبت الافضلية للاتفاق الذي فاز في 4 مباريات مقابل فوزين للقادسية وتعادلا في ثلاث مواجهات.

ويعتبر المهاجم الاتفاقي المعتزل سعدون حمود هو الهداف التاريخي للديربي بعدما سجل 14 هدفاً في شباك القادسية، يليه زميله جمال محمد الذي سجل 11 هدفاً.

في حين يحتل المهاجم القدساوي المعتزل صالح القنبر صدارة هدافي فريقه في الديربي بعدما سجّل 11 هدفاً في شباك الاتفاق.