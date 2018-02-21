النصر يسعى لرد اعتباره أمام الباطن في الكأس

يسعى النصر لرد اعتباره أمام الباطن حينما يستضيفه يوم الخميس على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في الدور ربع النهائي لكأس الملك.

وسيكون أمام النصر فرصة كبيرة للثأر من الباطن الذي كرر تفوقه على أصفر العاصمة حينما هزمه بثلاثية نظيفة يوم الخميس الماضي على ذات الملعب في المرحلة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى النصر لانقاذ موسمه والبقاء في دائرة المنافسة على كأس الملك بعدما خرج رسمياً من المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين والذي انحصر بين الهلال وأهلي جدة والفيصلي.

ويدخل النصر المواجهة بظروف صعبة حيث سيغيب عن الفريق خمس لاعبين لانضمامهم الى المنتخب السعودي هم ابراهيم غالب ومحمد السهلاوي وعبدالعزيز الجبرين وعمر هوساوي والحارس وليد عبدالله بالاضافة الى المصاب العماني سعد سهيل.

ومن المتوقع أن يدفع الكرواتي كرونسلاف يورزيتش بالسداسي الاجنبي الكونغولي جونيور كابانانغا والتونسي فرجاني ساسي والبرازيلي برونو أوفيني ومواطنه ليوناردو بيريرا والمغربي محمد فوزير العائد من الاصابة والتي غيبته عن اللقاء الماضي.

وفي المقابل يبحث الباطن عن مواصلة تفوقه على النصر وحجز مقعده في الدور نصف النهائي الذي سيكون للمرة الأولى بتاريخه.

وعاش الباطن أوضاعاً صعبة في خمس مراحل متتالية أدت الى تراجع الفريق إلا أنه نجح باستعادة توازنه في المرحلة السابقة بفوزه الكبير على النصر بثلاثية نظيفة في المرحلة السابقة.

ويعول الروماني سيبيريا مدرب الباطن كثيراً على ثلاثي المقدمة الخطير البرازيليين جوناثان بينيتيز وجولهرام شتيني وجورجي داسيلفا الذين قدموا أداءً لافتاً في مواجهة النصر السابقة.

وسيواجه الفائز من هذه المواجهة، الفائز من مواجهة اتحاد جدة والشباب التي ستقام يوم الجمعة على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة.