عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

الهلال يقيل مدربه الأرجنتيني رامون دياز

المصدر: العربية.نت
رامون دياز
رابط مختصر

أعلنت إدارة الهلال إقالة المدرب الأرجنتيني، رامون دياز، بعد الخسارة من نادي الاستقلال في ثاني مباريات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وجاء في بيان الهلال على "تويتر": "قرر مجلس إدارة النادي إقالة الجهاز الفني لنادي الهلال بقيادة رامون دياز وذلك بعد المستويات غير مرضية".

وتابع: "وعقدت الإدارة اجتماعات مطولة مع المدرب حول بعض قناعاته، إلا أن المستوى لم يتحسن. وتقرر أن يشرف الأرجنتيني خوان براون، مدرب الأولمبي على الفريق الأول".

وخاض دياز 41 مباراة دورية بين موسمي 2016-2017 و2017-2018، واستطاع الفوز في 29 لقاء، والخسارة في لقاءين، والتعادل في 10 مباريات.

كما استطاع دياز قيادة فريقه العاصمي إلى الظفر ببطولة الدوري السعودي بعد غياب دام 5 سنوات، ووصل إلى نهائي البطولة القارية.

كلمات دالّة

#رامون دياز, #مدرب, #إقالة, #الهلال السعودي, #نادي الاستقلال, #خسارة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر