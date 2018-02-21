الهلال يقيل مدربه الأرجنتيني رامون دياز

أعلنت إدارة الهلال إقالة المدرب الأرجنتيني، رامون دياز، بعد الخسارة من نادي الاستقلال في ثاني مباريات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وجاء في بيان الهلال على "تويتر": "قرر مجلس إدارة النادي إقالة الجهاز الفني لنادي الهلال بقيادة رامون دياز وذلك بعد المستويات غير مرضية".

وتابع: "وعقدت الإدارة اجتماعات مطولة مع المدرب حول بعض قناعاته، إلا أن المستوى لم يتحسن. وتقرر أن يشرف الأرجنتيني خوان براون، مدرب الأولمبي على الفريق الأول".

وخاض دياز 41 مباراة دورية بين موسمي 2016-2017 و2017-2018، واستطاع الفوز في 29 لقاء، والخسارة في لقاءين، والتعادل في 10 مباريات.

كما استطاع دياز قيادة فريقه العاصمي إلى الظفر ببطولة الدوري السعودي بعد غياب دام 5 سنوات، ووصل إلى نهائي البطولة القارية.