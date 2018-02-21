برونو: لا ننام عندما يخسر النصر.. وسنحقق كأس الملك

كشف برونو أوفيني مدافع النصر أن اللاعبون لا يستطيعون النوم عندما يخسر الفريق،، مؤكدا في الوقت ذاته أنهم سيسعون إلى الفوز ببطولة كأس الملك.

وقال برونو في مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء: المباراة قتالية، ولا تقبل القسمة على اثنين، نحن على جاهزية كاملة، المباراة مهمة لأنها في أهم بطولة في المملكة، سنكون حريصين على تقديم كل ما نستطيع أنا وزملائي لتحقيق هذه البطولة.

وأكد المدافع البرازيلي أن ارتداء قميص النصر وقيادته هو شرف كبير: فخر وشرف كبير لي جداً أن أكون قائداً لفريق مثل النصر، مر عليه نجوم برازيليين كبار، وهذا فخر وشرف لي سيبقى دائماً، ستزيدني مسؤولية كبيرة جداً أكبر مما كان علي في السابق، وسأقدم أقصى ما أستطيع في دعم ومساندة زملائي.

وقدم برونو اعتذاره للجماهير النصراوية على المستويات المتواضعة مؤخرا: أنا كواحد من مجموعة لاعبين في النصر، أقدم الاعتذار لجماهير النصر الوفية على الألم الذي كنا سبباً فيه للجماهير خلال هذا الموسم، وجودهم معنا غداً هو دعم ومساندة لنا، وهو ما سيدفعنا لتقديم كل شيء، وسنحرص على أن نسعدهم بالكأس في نهاية الموسم، أنا مع عمر هوساوي في الملعب نلعب وكأننا حافظين بعض بشكل تكتيكي، سنفتقده غداً هو وجميع اللاعبين الخمسة، سنفتقدهم ليس فنياً فقط بل على جميع الأصعدة لأن في النصر كل لاعب قادر على تعويض أي غياب.

واختتم برونو: أمامنا بطولة كأس الملك، وسنسعى لتحقيقها، مسمى البطولة بحد ذاته هو حلم وطموح كبير جداً لتحقيقه لأنها تحمل أسم مهم وغالي وهو أسم خادم الحرمين الشريفين، وأكملت سنتين هنا ، مرت علي هنا لحظات جميلة جداً، ومرت علينا لحظات سيئة جداً، تمر علينا أيام لا نستطيع النوم فيها بسبب خسارتنا، نحن نحرص على تقديم كل ما نستطيع لإسعاد أنفسنا والجماهير.