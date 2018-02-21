دفاع النصر يخشى مواقف برازيليي الباطن

أصبح الباطن هاجساً مخيفاً للنصراويين الذين يواجهون صعوبة كبيرة في مواجهاتهم أمام الفريق المنتمي إلى مدينة حفر الباطن التي شهدت تفوقاً للأخير في آخر ثلاث مباريات متتالية.

والتقى الفريقان في خمس مواجهات سابقة، فاز كل فريق بمباراتين وتعادلا في مواجهة واحدة كانت في ذهاب دوري المحترفين السعودي خلال الموسم الجاري.

أولى مواجهاتهما كانت في عام 2015 حينما التقيا على ارضية استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، وانتهت بفوز النصر بهدف وحيد سجله لاعبه السابق البولندي أدريان ميرزفسكي.

وتقابل الفريقان في الموسم الماضي في أول مبارياتهما في الدوري السعودي للمحترفين بعد صعود الباطن لأول مرة على استاد الأمير فيصل بن فهد، وانتهت بفوز النصر برباعية نظيفة سجلها حسن الراهب "هدفين" وأحمد عكاش ومحمد السهلاوي.

والتقى الفريقان في ذات العام في مواجهة الإياب في حفر الباطن، ونجح أصحاب الأرض بالفوز بنتيجة 4-3 سجلها البرازيليان جوناثان بينيتيز "هدفين" وجورجي داسيلفا "هدفين"، وسجل للنصر حسن الراهب "هدفين" ومحمد السهلاوي.

وفي هذا الموسم انتهت مواجهة الذهاب التي أقيمت بحفر الباطن بالتعادل الإيجابي 1-1 وسجل للباطن البرازيلي جوناثان بينيتيز وللنصر البرازيلي ليوناردو بيريرا.

آخر مواجهاتهما والتي كانت يوم الخميس الماضي على استاد الأمير فيصل بن فهد وانتهت بفوز الباطن بثلاثية نظيفة سجلها البرازيلي جولهرام شيتين ومواطنه جورجي داسيلفا "هدفين".

ويبرز من الفريقين الثنائي البرازيلي جورجي داسيلفا مهاجم الباطن وحسن الراهب مهاجم النصر اللذان سجلا 4 أهداف في مواجهات الفريقين.

ويتفوق النصر على الباطن في عدد الأهداف، حيث سجّل في شباكهم 9 أهداف، في حين سجّل الباطن 8 أهداف كلها بأقدام الثلاثي البرازيلي جورجي داسيلفا وجوناثان بينيتيز وجولهرام شتيني.