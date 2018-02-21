صحافة الأرجنتين تنتقد قرار إقالة دياز من الهلال

انتقدت وسائل الإعلام الأرجنتينية اليوم الأربعاء قرار مجلس إدارة الهلال السعودي بإقالة الأرجنتيني رامون دياز من منصبه كمدير فني للفريق وذلك بعد الخسارة أمام استقلال طهران الإيراني صفر -1 في دوري أبطال آسيا.



وذكرت قناة "تي واي سي" الأرجنتينية الرياضية أن إدارة الهلال اتخذت قرارا مفاجئا رغم الأرقام المميزة التي حققها دياز مع الفريق على مدار الموسمين الماضي والحالي. وسلطت الضوء على بيان الهلال الخاص بإقالة دياز ، والذي أشار إلى أن سبب الإقالة هو تحقيق نتائج غير مرضية في الفترة الماضية رغم عقد العديد من الاجتماعات للوقوف على أسباب تراجع مستوى الفريق.



واعتبرت "تي واي سي" أن القرار "مبالغ فيه" بعد قيادة دياز للفريق في 65 مباراة حقق الفوز في 42 منها وتعادل في 17 مباراة وخسر ستة لقاءات فقط.



وأوضحت صحيفة "إنفوباي" أن نهاية مشوار دياز مع الهلال لم تكن بالشكل المتوقع نظرا للمكانة التي يتمتع بها المدرب بين جماهير الفريق بعد نتائج مميزة منذ توليه الإشراف على الفريق.



وذكرت الصحيفة : كان قرارا غريبا ومفاجئا. أقالوا المدرب الذي حقق معهم لقبين محليين في الموسم الماضي ووصل بهم إلى نهائي البطولة القارية.



وأضافت أن الخسارة أمام الاستقلال دفعت بالهلال إلى تذيل مجموعته في دوري أبطال آسيا ، وهي المباراة التي عجلت بقرار الإدارة الخاص بإقالته.



وأتمت الصحيفة تقريرها عن دياز بالإشارة إلى أن فريق الهلال أنهى عام 2017 في المركز 28 على مستوى أندية العالم وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء ومتفوقا على العديد من الفرق الأوروبية.



واكتفت صحيفة "لا ناسيون" بالإشارة إلى الإنجازات والأرقام التي حققها دياز مع الهلال منذ توليه منصب المدير الفني للفريق في أكتوبر 2016 .



وأوضحت الصحيفة : قاد دياز الفريق في 65 مباراة فاز في 42 وخسر ست فقط ، وحقق الثنائية المحلية مع الهلال الموسم الماضي لكن خسارته أمام الاستقلال في دوري الأبطال دفعت مجلس الإدارة لإقالته.انتقدت وسائل الإعلام الأرجنتينية اليوم الأربعاء قرار مجلس إدارة الهلال السعودي بإقالة الأرجنتيني رامون دياز من منصبه كمدير فني للفريق وذلك بعد الخسارة أمام استقلال طهران الإيراني صفر -1 في دوري أبطال آسيا.



وذكرت قناة "تي واي سي" الأرجنتينية الرياضية أن إدارة الهلال اتخذت قرارا مفاجئا رغم الأرقام المميزة التي حققها دياز مع الفريق على مدار الموسمين الماضي والحالي. وسلطت الضوء على بيان الهلال الخاص بإقالة دياز ، والذي أشار إلى أن سبب الإقالة هو تحقيق نتائج غير مرضية في الفترة الماضية رغم عقد العديد من الاجتماعات للوقوف على أسباب تراجع مستوى الفريق.



واعتبرت "تي واي سي" أن القرار "مبالغ فيه" بعد قيادة دياز للفريق في 65 مباراة حقق الفوز في 42 منها وتعادل في 17 مباراة وخسر ستة لقاءات فقط.



وأوضحت صحيفة "إنفوباي" أن نهاية مشوار دياز مع الهلال لم تكن بالشكل المتوقع نظرا للمكانة التي يتمتع بها المدرب بين جماهير الفريق بعد نتائج مميزة منذ توليه الإشراف على الفريق.



وذكرت الصحيفة : كان قرارا غريبا ومفاجئا. أقالوا المدرب الذي حقق معهم لقبين محليين في الموسم الماضي ووصل بهم إلى نهائي البطولة القارية.



وأضافت أن الخسارة أمام الاستقلال دفعت بالهلال إلى تذيل مجموعته في دوري أبطال آسيا ، وهي المباراة التي عجلت بقرار الإدارة الخاص بإقالته.



وأتمت الصحيفة تقريرها عن دياز بالإشارة إلى أن فريق الهلال أنهى عام 2017 في المركز 28 على مستوى أندية العالم وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء ومتفوقا على العديد من الفرق الأوروبية.



واكتفت صحيفة "لا ناسيون" بالإشارة إلى الإنجازات والأرقام التي حققها دياز مع الهلال منذ توليه منصب المدير الفني للفريق في أكتوبر 2016 .



وأوضحت الصحيفة : قاد دياز الفريق في 65 مباراة فاز في 42 وخسر ست فقط ، وحقق الثنائية المحلية مع الهلال الموسم الماضي لكن خسارته أمام الاستقلال في دوري الأبطال دفعت مجلس الإدارة لإقالته.

