ضياع جزائية العكايشي أمام الفتح.. خيبة أمل كبرى

اختار المصوتون في استفتاء "في المرمى" إهدار التونسي أحمد العكايشي لجزائية اتحاد جدة ضد ضيفه الفتح كأكبر خيبة أمل حدثت لكبار دوري المحترفين السعودي في الجولة الماضية.

وصوت 34% من إجمالي 26 ألفاً شاركوا في الاستفتاء بأن ركلة الجزاء التي أضاعها المهاجم التونسي كخيبة الأمل الكبرى في الجولة الماضية، بينما اختار 33% منهم خسارة النصر الثقيلة أمام ضيفه الباطن في المركز الثاني.

وجاء تعادل أهلي جدة مع مضيفه الفيحاء في المركز الثالث بنسبة 24%، أما ركلة الجزاء التي أهدرها ياسر القحطاني أمام الشباب فحضرت في المركز الرابع بما نسبته 17% من الأصوات.