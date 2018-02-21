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ضياع جزائية العكايشي أمام الفتح.. خيبة أمل كبرى

المصدر: دبي - هدى زين الدين
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اختار المصوتون في استفتاء "في المرمى" إهدار التونسي أحمد العكايشي لجزائية اتحاد جدة ضد ضيفه الفتح كأكبر خيبة أمل حدثت لكبار دوري المحترفين السعودي في الجولة الماضية.

وصوت 34% من إجمالي 26 ألفاً شاركوا في الاستفتاء بأن ركلة الجزاء التي أضاعها المهاجم التونسي كخيبة الأمل الكبرى في الجولة الماضية، بينما اختار 33% منهم خسارة النصر الثقيلة أمام ضيفه الباطن في المركز الثاني.

وجاء تعادل أهلي جدة مع مضيفه الفيحاء في المركز الثالث بنسبة 24%، أما ركلة الجزاء التي أهدرها ياسر القحطاني أمام الشباب فحضرت في المركز الرابع بما نسبته 17% من الأصوات.

كلمات دالّة

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