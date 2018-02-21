إيقاف كلاوديمير وسعيد المولد.. وتغريم النصر

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق عدة عقوبات وغرامات بحق لاعبي الأهلي سعيد المولد وكلاوديمير دي سوزا، ومدرب الشباب دانيال كارينيو ونادي النصر.

وجاء في بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم: إيقاف كلاوديمير دي سوزا لاعب أهلي جدة، 4 مباريات، وإلزامه بدفع غرامة 40 ألف ريال، لتلفظه بألفاظ مهينة تجاه مسؤول المباراة، أمام الفيحاء ضمن الدوري السعودي للمحترفين، وإيقاف سعيد المولد 4 مباريات، وإلزامه بدفع غرامة 40 ألف ريال، لتلفظه بألفاظ بذيئة ومهينة تجاه مسؤول المباراة أمام الفيحاء ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

وزاد البيان: إلزام كارينيو مدرب الشباب بدفع غرامة 10 آلاف ريال، لعدم التزامه بارتداء البطاقة التعريفية الصادرة من رابطة دوري المحترفين، أمام الهلال ضمن الدوري السعودي للمحترفين، وإلزام خالد الثنيان نائب رئيس الشباب بدفع غرامة 20 ألف ريال، لدخوله إلى غرف اللاعبين عبر مضمار الملعب على الرغم من عدم تسجيل اسمه في الكشف الرسمي، أمام الهلال ضمن بطولة الدوري السعودي للمحترفين. وإلزام النصر بدفع غرامة 100 ألف ريال، لقيام جماهيره بقذف علبة مياه أصابت أحد مسؤولي المباراة أمام الباطن ضمن الدوري السعودي للمحترفين. وإلزام أحمد الرحيلي لاعب الرائد بدفع غرامة 10 آلاف ريال، لعدم التزامه بارتداء البطاقة التعريفية الصادرة من رابطة دوري المحترفين أمام الاتفاق ضمن الدوري السعودي للمحترفين.