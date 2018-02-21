كيف سيستعد خصوم الأخضر في المونديال؟

بدأت مرحلة الإعداد للمحفل العالمي في يونيو المقبل، ورفعت المجموعة الأولى درجة الاستعداد مع بدء العد التنازلي، وأعلن أصحاب الأرض والجمهور عن جدول مبارياتهم الودية الاستعدادية.

وستنطلق المباريات في الـ23 من مارس، فتواجه روسيا البرازيل في موسكو وبعدها بأربعة أيام أمام فرنسا في سان بطرسبرغ، وستحتضن النمسا مواجهة منتخبها الأول مع روسيا الذي سيلعب مبارياته التحضيرية بلقاء المنتخب التركي في الخامس من يونيو المقبل.

وقرر المسؤولون في الأوروغواي البدء بالاستعداد للمونديال عبر المشاركة في كأس الصين التي تقام خلال الفترة بين 22 وحتى 26 الشهر المقبل، بمشاركة البلد المستضيف إلى جانب ويلز والتشيك من دون الإعلان عن أي مواجهة أفريقية أو عربية علما أن المجموعة تضم منتخبان عربيان وسيواجههما تباعا في مجموعة المونديال الأولى.

وستنطلق استعدادات المنتخب المصري أيضا في مارس بمعسكر تدريبي بسويسرا ينطلق في 19 ولغاية 27 من الشهر ذاته، يتخلله وديتان، الأولى أمام البرتغال في 23 مارس والثانية أمام بلغاريا في 27، وفي شهر مايو يعسكر المنتخب في النمسا ليواجه تشيلي وصربيا قبل بداية كأس العالم.

وتضمنت استعدادات لاعبو الأخضر السعودي، 5 مراحل، أنهى الأولى في جدة بمعسكر تدريبي، انتصر في الأولى أمام جامايكا، وخسر أمام غانا.

وانطلق في جدة التجمع الإعدادي للاعبين تحت قيادة بيتزي، ويستمر حتى 26 فبراير الجاري يتخلله لقاء ودي أمام مولدوفا قبل التوجه إلى البصرة لملاقاة العراق والسفر بعدها إلى إسبانيا للدخول في معسكر مغلق ولعب مباراتين أمام أوكرانيا وبلجيكا، وضمن المرحلة التحضيرية للمونديال يقيم الأخضر معسكرا خارجيا أواخر شهر أبريل حتى 15 مايو يجري خلاله مواجهتين وديتين قبل انطلاق المعسكر الأخير في 19 من ذات الشهر سيخوض فيه 3 مباريات ودية قبل السفر إلى روسيا.