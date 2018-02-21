الاتفاق يقهر القادسية بهدف الدقائق الأخيرة

واصل الاتفاق مستوياته المميزة بعد فوزه الصعب على جاره القادسية 2-1، في ديربي الشرقية الذي احتضنه ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في مواجهة مؤجلة من المرحلة 16 من الدوري السعودي للمحترفين.

واحتاج الاتفاق 3 دقائق من بداية المباراة حتى تمكن لاعبه الشاب حامد الغامدي من افتتاح التسجيل بعدما أكمل تمريرة زميله التونسي فخر الدين بن يوسف بقدمه في شباك الحارس فيصل مسرحي.

وحاول القادسية العودة الى المباراة ونجح عند الدقيقة 36 حينما حول مهاجمه هارون كمارا عرضية زميله ياسين برناوي برأسه في شباك الحارس الجزائري رايس مبولحي.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد المصري حسين السيد مدافع الاتفاق أن يسجل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس فيصل مسرحي الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني تواصلت إثارة المباراة والذي بدأ بهجوم قدساوي كاد أن يسفر عن الهدف الثاني بعدما سنحت فرصة خطيرة لمهاجمه مازن أبوشرارة الذي فشل في تحويل عرضية زميله البرازيلي إلتون في شباك الاتفاق.

ورد الاتفاق بهجمة خطيرة لمهاجمه التونسي فخر الدين بن يوسف الذي أهدر هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالرحمن العبود إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى.

وواصل الاتفاق هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه التونسي فخر الدين بن يوسف الذي ارتقى لعرضية زميله النرويجي ليبان عبدي وحول الكرة برأسه إلا أنها أصابت العارضة القدساوية.

وعند الدقيقة 85 نجح لاعب الاتفاق علي هزازي بتسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله المصري حسين السيد برأسه في شباك الحارس فيصل مسرحي.

ورد القادسية سريعاً وكاد مهاجمه النيجيري ستانلي أوهاويتشي أن يسجل هدف التعادل عند الدقيقة 87 بعد تلقيه كرة داخل منطقة الجزاء ليراوغ أكثر من لاعب ويسدد الكرك قوية إلا أنها وجدت الحارس الجزائري رايس مبولحي الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق الى 26 نقطة في المركز العاشر وبفارق الأهداف عن الشباب والفتح صاحبي المركزين الثامن والتاسع، وبقي القادسية على رصيده السابق 19 نقطة في المركز 12 وبفارق نقطتين عن الرائد متذيل الترتيب.