اتحاد جدة يتفوق على الشباب في كأس الملك

سيكون استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" مسرحاً يوم الجمعة لقمة نارية تجمع اتحاد جدة أمام ضيفه الشباب، في الدور ربع النهائي لكأس الملك.

وسبق للفريقين أن التقيا في 8 مناسبات في مسابقة كأس الملك كانت الأفضلية للاتحاد الذي فاز في 5 مواجهات مقابل 3 مواجهات للشباب.

ويعود تاريخ أول مواجهة بين الفريقين في مسابقة كأس الملك إلى عام 1980 حينما التقيا في الدور نصف النهائي والتي حسمها الشباب بهدفين نظيفين.

ورد الاتحاد اعتباره أمام الشباب بعدما فاز عليه بهدف نظيف عام 1981 في الدور ثمن النهائي. وفي عام 1986 تقابل الفريقان في الدور ربع النهائي، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1 قبل أن يحسم الاتحاد المباراة بفوزه بركلات الترجيح 5-3.

وتجدد لقاء الفريقين بعد إعادة المسابقة بنظامها الجديد عام 2008 في النسخة الأولى حينما التقيا في المباراة النهائية، وحسم الشباب اللقاء بفوزه 3-1.

وفي النسخة الثانية عام 2009 تقابل الفريقان مرة أخرى في المباراة النهائية، وأكد الشباب تفوقه بفوزه برباعية نظيفة. وفي عام 2010 التقى الفريقان في الدور نصف النهائي، وكانت المسابقة في تلك النسخة بنظام الذهاب والإياب، وفاز الاتحاد في المباراتين بنتيجة 2-صفر، و2-1 على التوالي. وآخر لقاءات الفريقين في مسابقة كأس الملك كان في عام 2013 حينما التقيا في نهائي البطولة ونجح الاتحاد بالفوز بنتيجة 4-2.