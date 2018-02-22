الغامدي: خذلنا الجماهير.. المثلوثي: نريد بلوغ النهائي

عبر خالد الغامدي مدافع النصر عن استيائه الشديد من الخسارة أمام الباطن والخروج من كأس الملك، مشيرا إلى أن اللاعبين خذلوا أنفسهم والإدارة والجماهير.

وقال خالد الغامدي في تصريحات تلفزيونية مواجهة الباطن: كان موسما سيئا جدا لنا، خذلنا أنفسنا والإدارة والجمهور، الرغبة بالفوز موجودة ولكن فقدنا تركيزنا، وسنعود أقوى.

وأشار أحمد الفريدي إلى أن النصر قدم مباراة كبيرة رغم خروج الفريق من البطولة: النصر قدم مباراة كبيرة، ونعتذر للجماهير، لم نقدم شيئا في الموسم الحالي، وسنجهز فريقا قويا للموسم القادم.

وفي الجانب المنتصر، أكد أيمن المثلوثي حارس الباطن أن الفريق دخل المباراة بتركيز عال ما انعكس على نتيجة المباراة، وزاد: مباراة مهمة لعبت على جزئيات صغيرة، دفاعنا كان متماسك، وكل شيء جائز في كرة القدم، ونسعى للوصول إلى النهائي، واعتمدنا جيدا على المرتدات.



وقال قائد الباطن مهنا واقص إن عزم الفريق كان سببا في الوصول إلى نصف النهائي، وأضاف: كنا نريد بالتأهل، وفوزنا السابق على النصر أعطانا الثقة، وأرى أن سيبيريا مدرب كبير.