القصة الكاملة لـ13 ألف تغريدة طالبت برحيل تركي آل الشيخ

انتشر وسم في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فجر الأربعاء يطالب برحيل تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وتحديداً بعد خبر إقالة مدرب الهلال رامون دياز.

وتم رصد 13.9 ألف تغريدة على ذلك الوسم، كتبها 8047 حساباً، بمعدل وصول بلغ 13 مليوناً، وظهور 55.6 مليون، أما إعادة التغريد أو "ريتويت" فبلغ 3800 مرة، وزادت التغريدات الجديدة عن 7 آلاف تغريدة وتجاوزت الردود 91 رداً.

وصدرت التغريدة من بريطانيا عبر حساب يملك 6288 متابعاً وانضم إلى عالم تويتر في يناير 2013، وغرد نحو 95 ألف تغريدة.

وتوزعت جغرافية التغريدة بين أميركا وبريطانيا وإسبانيا والسعودية واليمن وتشيلي وتركيا وأستراليا وإيطاليا، أما التفاعل الأكبر الخاص بأول 500 تغريدة فكان من نصيب إسبانيا بنسبة 44%، تليها جزيرة توكيلاو التابعة لنيوزيلندا وعدد سكانها 1500 نسمة، بما نسبته 22%، والسعودية والبرازيل وبريطانيا بنسبة متساوية وصلت 11.1%.