النصر يخسر مجدداً من الباطن ويودع كأس الملك

فجّر الباطن مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أقصى النصر من كأس الملك بفوزه عليه 1-صفر، في الدور ربع النهائي في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، ليطير إلى الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه.

وكان الباطن قد تفوق على النصر يوم الخميس الماضي بثلاثية نظيفة على نفس الملعب في الدوري السعودي للمحترفين..

وبدأت المباراة بضغط نصراوي بحثاً عن هدف مبكر وسنحت له أول فرصة بعد مرور خمس دقائق حينما حول مهاجمه الكونغولي جونيور كابانانغا عرضية زميله التونسي فرجاني ساسي برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وواصل النصر هجومه وأهدر مهاجمه الكونغولي جونيور كابانانغا هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله المغربي محمد فوزير أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة خارة الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 18 تمكن البرازيلي جوناثان بينيتيز مهاجم الباطن من افتتاح التسجيل بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة بذكاء في شباك الحارس حسين شيعان.

وحاول النصر العودة سريعاً للمباراة وكاد مهاجمه كابانانغا أن يسجل هدف التعادل بعدما ارتقى لعرضية زميله البرازيلي ليوناردو وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس التونسي أيمن المثلوثي الذي تصدى لها بصعوبة.

وكثف النصر هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه التونسي فرجاني ساسي الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله عوض خميس ليراوغ المدافع سلطان غنيمان ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس المثلوثي الذي أبعدها بصعوبه.

في الشوط الثاني كاد الباطن يفاجئ النصر بهدفٍ ثان مبكر بعدما تلقى لاعبه عبدالله الجوعي تمريرة أمام المرمى من زميله مهنا العنزي ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس حسين شيعان الذي أبعدها بصعوبة.

وكثف النصر هجومه بحثاً عن هدف التعادل وكان قريباً من ذلك بعدما أهدر مهاجمه كابانانغا هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله فرجاني ساسي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها الحارس ايمن المثلوثي واصل تألقه وأبعدها بصعوبة.

ولم يتوقف هجوم النصر وأهدر لاعبه الجزائري عبدالمؤمن جابو هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله أحمد الفريدي ليسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وبهذه النتيجة سيواجه الباطن في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة اتحاد جدة وضيفه الشباب التي ستقام يوم الخميس.