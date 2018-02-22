تركي آل الشيخ يحضر مباريات الدوري والكأس

قرر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة حضور ما تبقى من مباريات في البطولات المحلية خلال الموسم الحالي 2017 - 2018.



وكتب آل الشيخ عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": قررت أحضر مباريات كأس الملك والدوري، إذا كنت موجودا في نفس المدينة.



ويتبقى 5 جولات فقط على نهاية بطولة دوري المحترفين السعودي و يتصدر الهلال جدول الترتيب بفارق 4 نقاط أمام الأهلي أقرب ملاحقيه.