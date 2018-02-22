قرر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة حضور ما تبقى من مباريات في البطولات المحلية خلال الموسم الحالي 2017 - 2018.
وكتب آل الشيخ عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": قررت أحضر مباريات كأس الملك والدوري، إذا كنت موجودا في نفس المدينة.
ويتبقى 5 جولات فقط على نهاية بطولة دوري المحترفين السعودي و يتصدر الهلال جدول الترتيب بفارق 4 نقاط أمام الأهلي أقرب ملاحقيه.
تركي آل الشيخ يحضر مباريات الدوري والكأس
قرر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة حضور ما تبقى من مباريات في البطولات المحلية خلال الموسم الحالي 2017 - 2018.