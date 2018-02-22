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تركي آل الشيخ يحضر مباريات الدوري والكأس

المصدر: العربية.نت
تركي آل الشيخ وعادل عزت رئيس اتحاد القدم السعودي
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قرر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة حضور ما تبقى من مباريات في البطولات المحلية خلال الموسم الحالي 2017 - 2018.

وكتب آل الشيخ عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": قررت أحضر مباريات كأس الملك والدوري، إذا كنت موجودا في نفس المدينة.

ويتبقى 5 جولات فقط على نهاية بطولة دوري المحترفين السعودي و يتصدر الهلال جدول الترتيب بفارق 4 نقاط أمام الأهلي أقرب ملاحقيه.

كلمات دالّة

#تركي آل الشيخ, #الدوري السعودي للمحترفين, #كأس الملك

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