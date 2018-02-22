روني الفيحاء.. يعشق هنري ويريد إبراهيم غالب في أوروبا

اعتبر التشيلي روني فيرنانديز مهاجم الفيحاء، ومتصدر هدافي الدوري السعودي، الفرنسي الشهير تييري هنري لاعبه المفضل، مؤكداً بأن إبراهيم غالب لاعب النصر أفضل لاعب سعودي ويستطيع الاحتراف في البطولات الأوروبية.

وقال روني لـ"في المرمى": أصبت بما يشبه الصدمة عندما وصلت إلى المجمعة مطلع الموسم، لكنني تحدثت مع سييرا وفيلانويفا وأكدا لي أنها مدينة حالمة وجاهزة للتطور.

وواصل: أحببت الأكلات السعودية والكبسة والدجاج وجبة لذيذة وصحية، كان الأمر صعباً في البداية لكني تجاوزت ذلك، أما الجلوس على الأرض وتناول الوجبات فهو أمر لازلت أحاول التأقلم عليه.

وختم: لو ذهبت إلى أوروبا فإنني سأختار إبراهيم غالب لاعب النصر لأنه أفضل لاعب سعودي، فهو يملك الإمكانيات التي تؤهله للاحتراف الخارجي.