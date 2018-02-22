14 لاعباً ارتدوا قميصي اتحاد جدة والشباب

منذ مطلع الألفية، انتقل عدد من اللاعبين البارزين بين فريقي اتحاد جدة والشباب، رغم التنافس الكبير الذي دائما ما كان حاضرا بين الفريقين.

ويحل الشباب ضيفا على اتحاد جدة في ربع نهائي كأس الملك يوم الجمعة، ليلعب المنتصر أمام الفائز من مواجهة النصر والباطن. ووصل عدد اللاعبين المنتقلين بين الفريقين منذ 1995 إلى 14 لاعبا، كان أبرزهم سعود كريري، عبده عطيف، ومرزوق العتيبي، ومن المحترفين الغيني الحسن كيتا والبرازيلي ويندل.

وانتقل عبدالله الواكد من الشباب إلى اتحاد جدة بعد 8 سنوات قضاها رفقة فريق العاصمة، ليبدأ فترة جديدة مع النادي الغربي ويحقق العديد من البطولات، منها نسختا دوري أبطال آسيا 2004 و2004.

وبعد تألق مرزوق العتيبي في كأس القارات عام 2000، تحديدا رباعيته في المرمى المصري، ونصفها في الشباك البرازيلية، تعاقد معه الاتحاد ليستمر حتى عام 2007. وبعد عام ونصف قضاها بالقميص الأبيض، تعاقد الاتحاد مع صخرة الدفاع رضا تكر، ليشكل دفاعا حديديا برفقة حمد المنتشري، ويستمر مع الفريق الأصفر حتى عام 2007.

وخاض سعود كريري 10 أعوام بين أسوار اتحاد جدة، ليكون أحد أهم أسامي لاعبي الوسط على مستوى الدوري السعودي والقارة الآسيوية، قبل أن يتعاقد معه الشباب في عام 2016، بطلب من سامي الجابر، مدربه السابق في الهلال، حتى الموسم الحالي.

وترك عبده عطيف بيته الشبابي في عام 2013، بعد 10 أعوام بالقميص الأبيض، قبل أن يأتي إلى اتحاد جدة لموسم واحد، ولأن الأمور لم تكن على ما يرام، عاد عطيف إلى بيته بعدها بعام واحد.

ويعد عبدالله شهيل من أقل اللاعبين انتقالا بين الأندية في تاريخ الدوري السعودي، فبعد 10 أعوام قضاها رفقة "بيته" الشباب، تعاقد معه الاتحاد في عام 2015، إلا أن إصابات اللاعب الكثيرة حالت دون مشاركته مع النادي الغربي، ليتوقف عن اللعب في عام 2017.

وبسبب موسمين تألق فيهما الحسن كيتا مع النادي الغربي، ساهم فيهما بتحقيق الدوري لمرة واحدة، قرر النادي العاصمي التعاقد معه عام 2011، إلا أنه لم يدم طويلا فقد تم الاستغناء عن خدماته في العام نفسه.

ويعد المدافع محمد سالم أحد اللاعبين القلائل الذين لا زالوا برفقة أحد الفريقين حتى الآن، وانتقل سالم إلى اتحاد جدة عام 2006 قادما من الجبلين، وصولا إلى 2013، قبل أن يقوم النادي العاصمي بالاعتماد على خدماته حتى الموسم الحالي. وبدأ المهاجم الهداف نايف هزازي مسيرة متوهجة برفقة اتحاد جدة عام 2006، حتى 2013، ساهم فيها بإحراز بطولة الدوري 2008 - 2009 وكأس الملك 2010، قبل أن يقرر الشباب التعاقد معه لمدة عامين بين 2013 و2015، إلا أن الإصابات ساهمت في هبوط مستواه كثيرا مع النادي العاصمي، قبل أن يتعاقد معه النصر.

ويلعب هتان باهبري بشكل مستمر في تشكيلة الشباب بعد أن قدم إليهم عام 2016، عقب 6 أعوام قضاها رفقة اتحاد جدة. ولعب مختار فلاتة في صفوف الشباب بين 2010 و2012، بعد أن أتى من الوحدة، لينتقل بعدها إلى المنطقة الغربية مرة أخرى، هذه المرة في صفوف اتحاد جدة ويستمر لمدة 4 أعوام.

ولم يقضِ البرازيلي ويندل فترة طويلة في الدوري السعودي، فبعد عامين برفقة الاتحاد، تعاقد معه الشباب في 2012، إلا أنه استغنى عن خدمات اللاعب في العام نفسه. ويعد صالح القميزي اللاعب الثالث الذي لعب للفريقين ولايزال يمثل أحدهما، بعد كل من محمد سالم وهتان باهبري، ولعب القميزي في صفوف الشباب من 2011 حتى 2014، قبل أن يذهب بنظام الإعارة إلى اتحاد جدة موسم 2014 – 2015، ليعود إلى الشباب في نفس العام ويستمر في صفوف الفريق حتى الآن.

وانتقل عمر المزيعل إلى اتحاد جدة عام 2016، بعد عامين قضاهما برفقة الشباب، وهو اللاعب الرابع والأخير الذي انتقل بين الفريقين ولا يزال في صفوف أحدهما بعد كل من محمد سالم، وهتان باهبري، وصالح القميزي.