كأس الملك: أهلي جدة في مهمة صعبة أمام الفيحاء

يخوض أهلي جدة اختباراً صعباً يوم السبت حينما يحل صيفاً ثقيلاً على الفيحاء، على ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في الدور ربع النهائي لكأس الملك.



والتقى الفريقان يوم الجمعة الماضي في نفس الملعب ضمن مباريات المرحلة 22 من الدوري السعودي للمحترفين وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1 وهي ذات النتيجة التي حسمت لقاء الذهاب في الدوري.

ويواجه الأهلي أزمة كبيرة تتمثل في الغيابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق، حيث سيغيب 11 لاعباً عن اللقاء هم الحارسين ياسر المسيليم ومحمد العويس ومعتز هوساي ومنصور الحربي وتيسير الجاسم وحسين المقهوي وسلمان مؤشر ومهند عسيري المنضمين للمنتخب السعودي بالاضافة الى المصابين محمد آل فتيل والسوري عمر السومة والموقوفين البرازيلي كلاوديمير وسعيد المولد.

وتعثر الأهلي في الاسبوع الماضي بعدما تعادل أمام الفيحاء 1-1 في الدوري ليبتعد عن المتصدر الهلال بفارق 4 نقاط قبل ختام المسابقة بـ5 مراحل.

ووصل الأهلي الى هذا الدور بعد فوزه على ضيفه العروبة 6-صفر، في دور 32، وفوزه على مضيفه الشعلة 2-صفر في الدور ثمن النهائي.

وفي المقابل يسعى الفيحاء الى دخول التاريخ من أوسع أبوابه في أول ظهور له مع فرق المحترفين هذا الموسم.



ووصل الفيحاء الى هذا الدور بعد فوزه على ضيفه الفتح 2-1، في دور 32، وفوزه على مضيفه القيصومة "درجة أولى" 3-2 في الدور ثمن النهائي.