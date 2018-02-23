تحت أنظار الرئيس القادم.. اتحاد جدة يطير لمواجهة الباطن

حجز اتحاد جدة مقعده في الدور نصف النهائي لكأس الملك بعدما اكتسح ضيفه الشباب 3-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، في الدور ربع النهائي للمسابقة، وسط حضور نواف المقيرن رئيس اتحاد جدة القادم مطلع الموسم المقبل.

وبدأ الشباب المباراة بضغط على مرمى الاتحاد كاد أن يثمر عن هدفٍ مبكر حينما ارتقى مهاجمه الجزائري محمد بن يطو لعرضية زميلة الليبي مؤيد اللافي وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس عسّاف القرني الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل الشباب هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه الشاب تركي العمّار الذي اخترق دفاع الاتحاد وراوغ اللاعب بدر النخلي وسدد الكرة قوية إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس عساف القرني.

وعند الدقيقة 14 اضطر التشيلي سييرا مدرب الاتحاد الى إجراء أول تغييراته حينما دفع باللاعب عمّار النجار بديلاً للتشيلي كارلوس فيلانويفا المصاب.

وعند الدقيقة 26 تمكن مدافع الاتحاد بدر النخلي بتسجيل هدف السبق لفريقه حينما حول عرضية زميله عمّار النجار برأسه في شباك الحارس التونسي فاروق بن مصطفى.

ولم يتوقف هجوم الاتحاد وتمكن مدافعه عدنان فلاتة بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 38 بعدما حول تمريرة زميله التونسي أحمد العكايشي الرأسية، برأسه في شباك الحارس فاروق بن مصطفى.

وعند الدقيقة 45 نجح المصري محمود عبدالمنعم "كهربا" مهاجم الاتحاد بتسجيل الهدف الثالث لفريقه بعد تلقيه تمريرة من زميله عمّار النجار وراوغ مدافع الشباب محمد سالم وسدد الكرة في شباك الحارس فاروق بن مصطفى.



وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد فرض سيطرته وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه التونسي أحمد العكايشي الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله المصري كهربا وواجه المرمى وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس فاروق بن مصطفى الذي تصدى لها.

وكان الاتحاد قريباً من تسجيل الهدف الرابع بعدما أهدر لاعبه عبدالعزيز العرياني هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من كهربا أمام المرمى ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس فاروق بن مصطفى الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 90 تمكن التشيلي سبستيان أوبيلا لاعب الشباب من تسجيل هدف فريقه الوحيد بعدما سدد كرةً قوية استقرت في شباك الحارس عسّاف القرني.

وبهذا الفوز سيطير الاتحاد لمواجهة الباطن في الدور نصف النهائي في حفر الباطن.